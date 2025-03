Cui a lăsat averea de 80 de milioane de dolari legendarul actor Gene Hackman / Cei trei copii ai actorului ar putea moșteni averea, deși n-au fost numiți în testament

Testamentul legendarului actor Gene Hackman a fost publicat, dar incertitudinea persistă cu privire la averea sa de 80 de milioane de dolari, relatează BBC.

Câștigătorul a două premii Oscar i-a lăsat întreaga sa avere soției sale de 30 de ani, Betsy Arakawa. Însă Arakawa, în vârstă de 65 de ani, a fost găsită moartă alături de soțul ei în casa lor din New Mexico luna trecută.

Experții juridici au declarat acum că, deoarece autoritățile spun că Arakawa a murit cu șapte zile înaintea soțului ei, copiii lui Hackman ar putea moșteni averea acestuia, deși nu au fost numiți în testament.

Cei trei copii ai lui Hackman și ai fostei sale soții, Faye Maltese – Christopher, 65 de ani, Elizabeth, 62 de ani, și Leslie, 58 de ani – nu au comentat public această chestiune.

Documentele legale obținute de BBC arată că Hackman, în vârstă de 95 de ani, a numit-o pe pe Arakawa singurul său beneficiar testamentar în 1995, cu ultima actualizare a testamentului în 2005.

Cu toate acestea, avocatul Tre Lovell din California a declarat pentru BBC că moștenirea i-ar putea reveni în temeiul legilor succesorale, atât timp cât nu a fost numit niciun alt beneficiar.

„Moștenirea va fi de fapt probată în conformitate cu legile succesiunii ab intestat, iar copiii ar fi în mod legal următorii în linie pentru a moșteni”, a spus el.

De asemenea, ar trebui să dovedească faptul că testamentul nu este valabil deoarece Arakawa a murit înaintea lui Hackman, a adăugat el.

Autoritățile spun că Arakawa a murit pe 11 februarie după ce a contractat un virus rar, cu câteva zile înainte ca Hackman să moară din cauze naturale.

Cuplul a fost găsit mort în camere separate ale casei lor din Santa Fe, în valoare de 4 milioane de dolari, la 26 februarie, după ce paza cartierului a efectuat o verificare a bunăstării și le-a văzut cadavrele pe jos printr-o fereastră.

Arakawa a fost găsită în baie, cu pastile împrăștiate în apropiere, în timp ce Hackman era în spatele casei, purtând pantaloni de trening și papuci, cu bastonul și ochelarii de soare lângă el.

Oficialii au stabilit că acesta a murit la șapte zile după soția sa din cauza unei boli cardiace grave, Alzheimer-ul avansat fiind considerat un factor favorizant.

Inițial, autoritățile au considerat scena crimei „suspectă”, dar ulterior au exclus orice crimă.

Propriul testament al lui Arakawa i-a lăsat bunurile sale lui Hackman, cu o prevedere conform căreia, dacă cei doi mor la mai puțin de 90 de zile unul de celălalt, averea ei va merge la un trust și ulterior va fi donată în scopuri caritabile după acoperirea cheltuielilor medicale.

Hackman a discutat în trecut despre relația sa cu copiii săi.

„Devii foarte egoist ca actor”, a declarat el pentru The New York Times în 1989. „Chiar dacă aveam o familie, am acceptat slujbe care ne separau timp de trei sau patru luni la rând. Tentațiile, banii și recunoașterea, erau prea mult pentru băiatul sărac din mine.”

Copiii lui Hackman, deși rareori în atenția publicului, au participat ocazional cu el la evenimentele de pe covorul roșu.

Într-un alt interviu, Hackman a vorbit despre dificultatea copiilor săi de a crește cu un părinte care era în permanență în lumina reflectoarelor.

„Este greu să fii fiul sau fiica unei celebrități”, a declarat el pentru The Irish Independent în 2000. „Nu am putut fi întotdeauna acasă cu ei când creșteau, iar apoi, locuind în California, succesul meu a stat mereu deasupra capetelor lor”.

Fiicele și nepoata sa și-au exprimat profunda afecțiune pentru el după moartea sa.

„A fost iubit și admirat de milioane de oameni din întreaga lume pentru cariera sa strălucită de actor, dar pentru noi, el a fost întotdeauna doar tata și bunicul”, au spus ele. „Ne va lipsi foarte mult și suntem devastați de această pierdere”.