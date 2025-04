Cristiano Ronaldo înființează un studio de film independent: „Mă uit către noi aventuri în afaceri”

Starul portughez Cristiano Ronaldo s-a lansat într-o nouă afacere, filmul fiind cel mai recent business al său, în care este asociat cu regizorul britanic Matthew Vaughn pentru a crea un studio de film independent, care a produs deja două filme ce vor fi lansate în curând, a anunțat revista Variety, citată de EFE.

Cu acest studio, denumit UR-MARV, cei doi asociați caută să revoluționeze producția convențională, „adoptând tehnologia inovatoare”, transmite Agerpres.

În urma acestei colaborări, ei au produs deja două filme de acțiune, care vor fi lansate în curând, și lucrează la un al treilea, toate făcând parte din aceeași serie, conform revistei.

„Acesta este un capitol interesant pentru mine, în timp ce mă uit către noi aventuri în afaceri”, a afirmat Cristiano Ronaldo pentru presă.

La rândul său, Vaughn, regizorul unor filme precum „X-Men: First Class” sau „Kingsman: The Secret Service”, s-a declarat dornic să creeze filme inspiratoare împreună cu fotbalistul portughez al lui Al Nassr, care „este un super-erou din viața reală”.

Industria cinematografică se alătură astfel afacerilor derulate de Cristiano Ronaldo, care mai deține hoteluri în numeroase orașe precum Madrid și New York, o clinică de transplant capilar și o marcă de apă îmbuteliată.

