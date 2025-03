Crin Antonescu: Nu putem discuta nimic despre viitorul imediat şi despre perspectivele României fără stabilitate politică / Nu există alternativă la această majoritate parlamentară, nu există alternativă la această formulă de stabilitate

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, consideră că nu se poate discuta nimic despre viitorul imediat şi despre perspectivele României fără stabilitate politică şi că toată societatea, toţi actorii internaţionali şi partenerii ţării noastre au nevoie de un interlocutor stabil. El a mai adăugat că nu există alternativă la această majoritate parlamentară şi nu este alternativă la această formulă de stabilitate, formată din partidele aflate în coaliţia de guvernare, transmite News.ro.

Crin Antonescu a fost prezent, vineri, la Adunarea Generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, alături de Marcel Ciolacu şi de Ilie Bolojan.

El a remarcat că toţi cei din încăperea respectivă sunt preşedinţi, cu excepţia sa.

”În această încăpere, unde este un club select, toţi sunt preşedinţi, cu o singură excepţie. Nu e vorba că toţi sunt preşedinţi încă, abia au început să fie majoritatea şi le urez succes. Eu nu sunt încă şi voi fi”, a afirmat Antonescu.

El a precizat că România are nevoie de stabilitate.

”S-a arătat deja faptul că dumneavoastră, liderii comunităţilor regionale, locale, judeţene, sunteţi practic, împreună cu primarii dumneavoastră coloana vertebrală care împreună cu o majoritate parlamentară, cu un guvern şi în curând cu un preşedinte, poate să asigure prima condiţie de care România are nevoie în această vâltoare internaţională şi anume stabilitatea. Nu putem discuta nimic despre viitorul imediat şi despre perspectivele României fără stabilitate politică. Toţi actorii interni, toată societatea, dar bineînţeles şi toţi actorii internaţionali, partenerii, au nevoie de un interlocutor stabil, în ceea înseamnă, de sus până jos, conducerea României”, a explicat candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale.

El a adăugat că actuala coaliţiei de guvernare este singura garanţie a stabilităţii politice în ţara noastră.

”Dumneavoastră sunteţi oameni cu experienţă politică şi administrativă, sunteţi oameni cu autoritate, sunteţi oameni care aveţi în spate, dincolo de orice dubiu şi nediscutat încrederea cetăţenilor. Parlamentul României este, de asemenea, rezultatul unui vot recent, la sfârşitul anului trecut, iar această majoritate guvernamentală, această majoritate parlamentară şi acest guvern sunt expresia perfect democratică a votului cetăţenilor. Rămâne să închidem acest ciclu electoral cu o întârziere dureroasă şi costisitoare în toate privinţele în alegerea preşedintelui. Această formulă politică alcătuită din dumneavoastră, din majoritatea parlamentară, din actualul guvern şi din viitorul preşedinte, este garanţia, singura garanţie a stabilităţii politice în România. În acelaşi timp este instrumentul politic major care poate să facă atât de multe schimbări necesare”, a mai declarat Crin Antonescu.

El a afirmat că nu există alternativă la această majoritate parlamentară.

”Nu există alternativă la această majoritate parlamentară, nu există alternativă la această formulă de stabilitate. Eu nu sunt acum în campanie electorală doar şi mulţi dintre dumneavoastră, domnilor preşedinţi de consilii judeţene, ştiţi că atunci când ne-am întâlnit în această precampanie, nu am făcut-o în primul rând pentru a discuta cum câştigăm voturi. Cum armata electorală a partidelor noastre să se mobilizeze şi să se organizeze. Sigur că asta e o discuţie importantă, dar nu am purtat-o noi. Am vorbit mai mult despre viziunea, proiectul, înţelesul meu despre viitorul imediat al României, despre modul în care putem să lucrăm împreună şi despre ceea ce este absolut necesar în această întâlnire cum spuneam între stabilitate şi schimbare”, a mai transmis Antonescu.

El a precizat că există argumente pentru a-i convinge pe cetăţeni de aceste lucruri.

”Eu sunt convins că în rândurile noastre nu există elefanţi, că nu ne temem de elefanţi, mai ales că nu-i vorba aia de elefanţi la propriu şi nici la figurat. Sunt convins de asemenea că avem argumentele să convingem pe cei care contează nu doar în bătălie electorală ci şi pentru mai târziu în această ţară şi anume pe cetăţeni”, a mai afirmat Crin Antonescu.