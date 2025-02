Crin Antonescu, explicații despre retragerea sa din politică: Serviciile nu au absolut nici o treabă cu retragerea mea. L-am invitat pe Iohannis în PNL pentru că era o mare problemă de succesiune în partid

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, a dat explicații joi despre retragerea sa completă din viața politică în 2016. El a spus că ”serviciile secrete nu au absolut nici o treabă cu retragerea mea. Nici una din deciziile mele politice nu a avut vreo legătură cu serviciile”, și a explicat de ce l-a adus în PNL pe Klaus Iohannis, cel care ulterior avea să îi ia locul la șefia partidului, dar și în postura de candidat la prezidențiale.

Declarațiile lui Crin Antonescu la podcastul lui Mihai Morar:

Când am fost președinte interimar în 2012, am constatat că chiar la vârful PNL oamenii au început să vândă blana ursului din pădure, să caute posturi. Mi-am dat seama că e o mare problemă de succesiune în PNL, oamenii de acolo parcă nu erau la înalțimea momentului. Și am spus să mai aduc pe cineva. L-am invitat pe Klaus Iohannis, care avea o imagine impecabilă, l-am invitat și l-am propus prim-vicepreședinte.

Dl Iohannis a venit, a fost ocazia ruperii USL. Cauzele erau mai profunde. Ruptura s-a produs când Victor Ponta a refuzat să-l numească pe Iohannis ministru de Interne și vicepremier, adică posturile care reveneau PNL.

Apoi s-a mers spre alegeri interne în PNL, am candidat amândoi, dar eu eram destul de afectat de eșecul USL, am simțit o responsabilitate pentru acea construcție extraordinară. Am candidat totuși, deși mă gândeam că Iohannis are șanse mai mari, pentru că exista electoratul lui Băsescu care avea dificultăți să mă voteze pe mine după războaie intense. Iohannis era votabil de către băsiști, așa se numeau în epocă, eu așa îi numesc și acum.

Iohannis a câștigat votul din PNL pentru candidatura la prezidențiale, a câștigat și prezidențialele (în 2014).

Pentru mine s-a încheiat un ciclu. Și m-am gândit să fiu perfect liber. Tentația revenirii la viața civilă, la viața privată… Cu cine să mă mai bat? Iohannis ieșise președinte, eu ce să fac, să chibițez ce se întâmplă? Nu mai aveam nici un motiv să mai rămân, pentru ce să mă bat?

Pe mine nu m-a fascinat puterea niciodată, onorurile chiar mă jenează”