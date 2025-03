Crin Antonescu: Cred că familia tradiţională e formată dintr-un bărbat şi o femeie. Am votat ”pentru” la referendum, dar în niciun caz nu reduc drepturile nimănui

Candidatul coaliţiei de guvernare, Crin Antonescu, a declarat luni că consideră că familia tradiţională e formată dintr-un bărbat şi o femeie şi a votat ”pentru” la referendumul pentru familia tradiţională, dar în niciun caz nu ar reduce drepturile nimănui, printr-un referendum, transmite News.ro.

”În niciun caz nu reduc drepturile nimănui. Drepturile existente nu le reduc printr-un referendum. De aceea este destul de periculos să ai o armă cu două tăişuri, pentru că referendumul conturează, exprimă voinţa populară într-o privinţă, dar el, să nu uităm, a fost şi instrumentul unor dictatori sau a unor oameni care au limitat drepturile. Nu limitez drepturile”, a spus Crin Antonescu, la Digi24, întrebat dacă ar limita drepturile comunităţii LGBT cu un referendum sau cu o modificare a Constituţiei care să reducă familia la bărbaţi şi femei.

”Cred că familia tradiţională e formată dintr-un bărbat şi o femeie, am mai spus-o. Am participat la referendum atunci când s-a organizat. Am votat ”Pentru”. Dar nu stă în agenda mea nicicum, dacă aş deveni preşedinte, un astfel de referendum. Sunt alte probleme mult mai urgente”, a mai spus Antonescu.