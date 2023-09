Coșmarul meteo s-a întors în Grecia: Inundaţii, alunecări de teren, ruperi de baraje, drumuri şi case inundate / Peste 250 de persoane salvate de pompieri / Un elicopter privat, prăbuşit în largul Eviei

Armata, pompierii şi Protcţia Civilă se aflau pe picior de război, joi, cu inundaţii cauzate de ploi diluviene care au lovit din nou centrul Greciei, la trei săptămâni după furtuna Daniel, relatează AFP.

Începând de miercuri, nouă furtună – denumită Elias – a afectat mai ales oraşul Volos, capitala prefecturii Magnesia, Insula Evia şi prefectura Ftiotida, antrenând revărsări ale unor torenţi, alunecări de teren, ruperi de baraje, inundarea unort drumuri şi locuinţe, anunţă pompierii.

#BREAKING #Greece #greeceflooding #Volos JUST IN: After several months of severe natural disasters that hit Greece, tonight there are floods in Volos, again. pic.twitter.com/oSE0givKnb

Peste 250 de persoane au fost salvate începând de miercuri de către pompieri, susţinuţi de armată, care folosesc bărci pneumatice şi vehicule speciale pentru a ajunge în locuri afectate.

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, un elicopter privat cu două locuri s-a prăbuşit, joi, în largul Insulei Evia, iar căutăriale pasagerilor erau în curs, au anunţat pompierii.

O mare parte a Volos este privată de electricitate, iar secţii ale unui spital local au fost inundate, însă instituţia a rămas operaţională.

Central Greece was struck by Storm Elias on September 27th and 28th, marking the second time in just 20 days that Volos experienced over 300 mm of rainfall within a 24-hour timeframe.#StormElias pic.twitter.com/bAuL4VFrG8

