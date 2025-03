VIDEO Corupția ucide / Mii de oameni denunţă în stradă corupţia generalizată din Macedonia după incendiul din clubul de noapte: „Nu murim din cauza accidentelor, murim din cauza corupției”

Mii de oameni au ieşit în stradă luni în Macedonia de Nord pentru a cere dreptate pentru cele 59 de persoane decedate într-un incendiu izbucnit duminică, la primele ore ale dimineţii, într-un club de noapte şi pentru a denunţa corupţia care în opinia lor s-a aflat la originea celei mai mari tragedii din ultimii ani din această ţară, informează Reuters şi EFE, transmite Agerpres.

Tragedia s-a produs duminică în jurul orei locale 03:00 (02:00 GMT), la clubul de noapte Pulse din Kocani, oraş cu aproximativ 25.000 de locuitori situat la 80 de km est de capitala Skopje.

Acoperişul clubului, unde se desfăşura un concert de hip-hop, s-a aprins din cauza unor artificii. Sute de persoane s-au repezit în acel moment să iasă pe singura uşă de acces funcţională, în timp ce flăcările se întindeau cu repeziciune în interiorul clădirii. Conform bilanţului provizoriu, 59 de persoane au murit şi alte peste 150 de persoane au fost rănite.

Potrivit procurorului general Ljupco Kocevski, clădirea în care funcţiona clubul Pulse era prevăzută cu o ieşire de urgenţă, dar care era încuiată în timpul concertului, şi cu două extinctoare. Nu exista însă nicio alarmă şi niciun sistem de stingere a incendiilor. ”Clădirea nu avea două uşi pentru ieşire, ci doar o uşă metalică improvizată în spatele imobilului, care era încuiată şi nu avea mâner pe interior”, a spus Kocevski.

Heartbreaking: “We don’t want corruption here… corruption kills everyone, we want people to live, I had so many friends, relatives, here” — said a 12-year-old kid on protest in Kochani 🇲🇰. pic.twitter.com/srz2FF8zXp

— Kiril Efremovski (@kefremovski) March 17, 2025