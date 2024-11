Copiii mici, vârstnicii, persoanele cu sistem imunitar slăbit sau cu boli cronice, categoriile cele mai expuse riscului de pneumonie/ Vaccinurile, igiena adecvată, aerul curat şi evitarea zonelor aglomerate, principalele măsuri de prevenire

Copiii mici, vârstnicii, persoanele cu sistem imunitar slăbit sau cu boli cronice sunt categoriile cele mai expuse riscului de pneumonie, afirmă medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. Aceştia adaugă că vaccinarea, igiena adecvată, aerul curat şi evitarea zonelor aglomerate sunt principalele măsuri de prevenire a îmbolnăvirii, atrăgând atenţia asupra importanţei prezentării la medic pentru diagnosticarea din timp a pneumoniei şi începerea tratamentului adecvat, transmite News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, Ziua Mondială a Pneumoniei este celebrată anual în 12 noiembrie, pentru a încuraja factorii implicaţi în eforturile de a reduce povara globală a pneumoniei, o boală prevenibilă, dar care poate fi fatală.

Tema pentru Ziua Mondială a Pneumoniei din 2024 este ”Să câştigăm lupta împotriva pneumoniei”. Categoriile cele mai vulnerabile în faţa pneumoniei sunt copiii mici (cu vârsta sub 5 ani), vârstnicii, precum şi persoanele cu sistem imunitar slăbit sau cu boli cronice. Vaccinurile, o igienă adecvată, ce implică spălarea frecventă a mâinilor, aerul curat şi evitarea zonelor aglomerate, precum şi o dietă sănătoasă pot ajuta la prevenirea pneumoniei, se arată în comunicat.

”Încurajăm populaţia să se prezinte la medic pentru diagnosticarea precoce a pneumoniei şi instituirea la timp a tratamentului. Consider că îndeosebi categoriile cele mai expuse riscului – persoanele în vârstă, copiii mici şi bolnavii cronici – trebuie să fie conştientizaţi în permanenţă despre pericolul pneumoniei, pentru a recunoaşte această boală încă de la primele simptome. Semnele de alarmă în evoluţia unei pneumonii sunt: febra persistentă, peste 3 zile, astenia intensă, expectoraţia cu striuri de sânge, scăderea tensiunii arteriale sau creşterea ei (când era controlată prin medicaţie) impun prezentarea de urgenţă la medic, astfel încât să poată fi prevenită apariţia complicaţiilor şi evoluţia nefavorabilă. Aşadar, educarea şi informarea publicului pot contribui la salvarea vieţii semenilor noştri vulnerabili în faţa pneumoniei”, susţine dr. Danciu Lavinia, director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Pneumonia este o boală respiratorie acută care afectează plămânii şi care este produsă de agenţi infecţioşi. Gripa, virusul sinciţial respirator şi bacteriile pneumococice sunt cauze frecvente ale pneumoniei, care este determinată în general de microorganisme precum bacterii, viruşi şi fungi. Simptomele cele mai frecvente ale pneumoniei sunt: febră, frisoane, tuse cu producere de spută, dureri toracice, transpiraţie excesivă, dificultatea în respiraţie (dispnee), starea de oboseală şi scăderea poftei de mâncare.

Pneumonia este boala infecţioasă care ucide cei mai mulţi copii. Anual, la nivel mondial se înregistrează peste 500.000 de decese la copii cu vârsta sub 5 ani, dintre care aproape 150.000 sunt nou-născuţi.

”Prevenţia acestei afecţiuni se realizează prin mai multe măsuri: izolarea cazurilor diagnosticate şi tratamentul adecvat al acestora, pentru limitarea extinderii infecţiei în populaţie (fiind o boală contagioasă, ce se transmite prin respiraţie, tuse, strănut), vaccinarea cu vaccinurile cuprinse în schema naţională de vaccinare (ex. DTP, ROR, antipneumococic etc.), dar şi cu vaccinuri opţionale (vaccin antigripal, vaccin pentru virusul sinciţial respirator în cazul prematurilor etc). Alte metode adjuvante în prevenţie sunt reprezentate de măsurile care au ca rezultat creşterea imunităţii (alăptarea sugarului cel puţin până la 6 luni, alimentaţia corespunzătoare bogată în fructe şi legume, respectarea orarului de somn). Un rol important în prevenţie îl are, de asemenea, tratamentul corect al bolilor pulmonare cronice, precum tratamentul astmului”, declară dr. Iulia Simina, medic specialist pneumolog şi medic specialist pediatru.

În cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, numărul pacienţilor internaţi cu diagnosticul Pneumonie, de la începutului anului şi până în prezent, a fost de 2.480 de persoane, reprezentând aproximativ 75% din totalul internărilor în spitalizare continuă. În plus, în aceeaşi perioadă, în regim spitalizare de zi au fost internate alte 1.173 de persoane. De asemenea, în ambulatoriul de specialitate al spitalului au fost consultaţi 1.855 de pacienţi suferind de pneumonie.