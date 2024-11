Controverse între preşedintele AEP Toni Greblă şi primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, pe tema organizării referendumului din Bucureşti

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, a ridicat, joi, mai multe probleme tehnice, financiare şi juridice legate de organizarea referendumului din Capitală în 24 noiembrie, printre care constituirea unui birou electoral municipal şi lipsa, la acest moment, a sumelor necesare tipăririi a peste 5.5 milioane de buletine de vot. Pe de altă parte, edilul Capitalei, Nicuşor Dan, spune că problema va fi „tranşată la BEC” şi că, dacă va fi nevoie de precizări sau completări, aceasta este „obligaţia Guvernului”, transmite News.ro.

„Eu vreau să vă spun nişte lucruri serioase. Suntem pentru prima dată puşi în situaţia de a organiza un referendum local sub imperiul unei legi adoptate cu 16-17 zile înainte de data scrutinului. Din acest punct de vedere, în situaţia în care s-a modificat numai legea referendumului şi s-au adăugat acolo doar în trei articole consecutive unde scria de referendumul naţional, au zis, sau local. Acestea sunt modificările aduse. S-a uitat însă să se armonizeze cu legea, cu dispoziţiile din legea pentru organizarea alegerilor pentru preşedintele României”, a explicat Toni Greblă.

El a spus că a solicitat o întâlnire cu primarul general şi cu alte insituţii implicate în procesul electoral pentru a rezolva şi unele probleme tehnice.

„Sunt mai multe lucruri de clarificat din punct de vedere tehnic. Unul este legat de faptul că pentru organizarea unui referendum în Bucureşti, trebuie constituit un birou electoral al municipiului Bucureşti care să centralizeze toate rezultatele din secţiile de votare din municipiu. În legea pentru alegerea preşedintelui României, acest birou electoral al municipiului nu există. Există numai birouri electorale de sector care nu au atribuţia de a organiza şi centralizarea rezultatelor de la referendum, au numai pe alegerile prezidenţiale. Şi sub acest aspect trebuie găsiţă o formulă de a clarifica această situaţie pentru că noi suntem instituţii ale statului român, dar birourile electorale, indiferent de ierarhia lor, sunt nişte organisme care nu au subordonare. Drept urmare, ele iau deciziile verificând legea, atribuţiile care le au şi s-ar putea să existe o disfuncţionalitate în ceea ce priveşte centralizarea buletinelor de la referendum”, a explicat Greblă.

Potrivit preşedintelui AEP, cel care iniţiază un referendum local suportă şi cheltuierile pentru organizarea referendumului, respectiv acelea care ţin exclusiv de referendum, nu şi partea legată de membrii birourilor electorale, secţiile de votare şi aşa mai departe, pentru că acestea „se organizează, se folosesc în comun”

„Achiziţionarea hârtiei pentru tipărirea celor trei buletine de vot la referendum, care înseamnă 5,4 milioane de buletine de vot, deci nu e o cheltuială mică, apoi pentru imprimarea buletinelor trebuie stabilit cine le plăteşte. Aceste sume se plătesc de către Consiliul General care până la această dată nu a organizat o şedinţă în care să stabillească alocarea unor sume de bani becesare în acest sens. E simplu să dai comandă să se tipărească acele buletine de vot, însă ele trebuie plătite”, a punctat Toni Greblă.

El a adăugat că la acest moment AEP nu are un buget (n. red şi pentru aceste lucruri), are buget pentru alegerile prezidenţiale, „nu are o prevedere bugetară care să-i permită să angajeze o cheltuială pentru 5,4 milioane de buletine de vot”.

„Domnul primar general a spus că le va plăti ulterior, dar AEP, dacă nu are în buget această sumă, nu poate angaja cheltuiala respectivă. Primăria Capitalei ar fi trebuit, odată cu stabilirea, declanşarea procedurilor şi stabilirea datei, să elaboreze şi un program calendaristic şi un buget de venituri şi cheltuieli”, a spus Toni Greblă.

Pe de altă parte, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că Biroul Electoral Central va tranşa problema legată de detaliile privind organizarea Referendumului din Bucureşti, în 24 noiembrie, la aceeaşi dată cu alegerile generale.

„Sunt chestiuni tehnice care ţin de Autoritatea Electorală Permanentă, MAI şi, în final, de Guvern. Eu cred că nu ar trebui la alegeri să facem improvizaţii, să scriem hotărâri de Guvern. Noi ar trebui să avem un Cod electoral care să ne spună în orice situaţie cine ce face. Nu-l avem. Există o dezbatere între autorităţi pe care cred că o să o tranşeze Biroul Electoral Central şi care o să spună dacă este nevoie de o HG sau nu. Dacă este nevoie de HG, dacă autoritatea de reglementare care este Biroul Electoral Central apreciază că este nevoie de precizări, atunci asta este obligaţia Guvernului, pentru că este nevoie de a pune în aplicare o lege, nu este o chestiune de a face un cadou pentru iniţiatorul referendumului”, a afirmat Nicuşor Dan, a declarat Nicuşor Dan, la finalul unei întâlniri avute cu Mircea Geoană la sediul de campanie al acestuia.

Primarul Capitalei a spus că dacă este nevoie de o Hotărâre de Guvern şi dacă autoritatea de reglementare, care este Biroul Electoral Central, apreciază că e nevoie de precizări, atunci aceasta este obligaţia Guvernului.

”Este vorba de a pune în aplicare o lege, nu e o chestiune de a face un cadou pentru iniţiatorul referendumului”, a menţionat Nicuşor Dan.

Întrebat cum va reuşi să se mobilizeze pentru referendum şi informarea bucureştenilor, dat fiind că timpul este scurt, Nicuşor Dan a răspuns: „E o campanie de comunicare pe care am mai făcut-o şi o s-o facem. Suntem cu trei săptămâni, adică cu a treia săptămână înainte de referendum, în săptămâna dinainte şi cea dinainte, adică ultimele două, o să vedeţi o comunicare.