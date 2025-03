Controversa privind codul vestimentar de la Casa Albă nu a început cu președintele Ucrainei, Zelenski, sau cu Elon Musk

Observațiile critice la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind vestimentația sa în timpul unei vizite la Casa Albă au declanșat o dezbatere internațională despre modă și simbolismul îmbrăcăminții în politică, relatează WWD.

Într-un context marcat de războiul Israel-Hamas, invazia Rusiei în Ucraina și tarifele impuse de administrația Trump, subiectul ținutelor purtate la Casa Albă a devenit un punct fierbinte de discuție.

Pe 28 februarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Casa Albă îmbrăcat în ținuta sa caracteristică de inspirație militară, pentru o întâlnire cu președintele Donald Trump.

Trump l-a întâmpinat cu remarca: „Astăzi sunteți îmbrăcat la patru ace”.

Vicepreședintele JD Vance l-a mustrat public pentru că nu a purtat un costum, într-o interacțiune televizată.

Zelenski, care a purtat o ținută creată de designerul ucrainean Elvira Gasanova, a răspuns că va purta un costum atunci când războiul se va încheia.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Zelenski nu a mai purtat costum și cravată, alegând în schimb o ținută de luptă în semn de solidaritate cu soldații ucraineni.

Disputa a fost amplificată și de Brian Glenn, corespondentul principal al Casei Albe pentru Real America’s Voice, care l-a întrebat de ce nu a purtat costum.

Subiectul codului vestimentar oficial la Casa Albă a continuat să fie dezbătut.

Fox News, prin reporterul Peter Doocy, a întrebat-o pe Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, „Care este codul vestimentar al Casei Albe?”.

În aceeași conferință de presă, Doocy a menționat și faptul că Elon Musk, șeful Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, „nu poartă niciodată costum”.

Leavitt a răspuns că Musk a purtat un costum la discursul lui Trump în fața Congresului și că „arăta grozav”.

Musk, conștient de puterea imaginii, a fost așezat lângă Heather Valentino, estetician licențiat și specialistă în tratamente faciale, care purta de asemenea un costum bleumarin.

Zelensky nu este primul lider internațional care a sfidat normele vestimentare ale Casei Albe:

În 2017, premierul Greciei, Alexis Tsipras, a refuzat să poarte cravată la o întâlnire cu Trump, menținându-și promisiunea că nu va purta una până când Grecia va primi relaxare a datoriei externe.

În 2000, liderul palestinian Yasser Arafat a purtat o ținută militară la întâlnirea sa cu Bill Clinton în Biroul Oval.

În 2005, echipa feminină de lacrosse a Universității Northwestern a vizitat Casa Albă purtând șlapi, ceea ce a generat o reacție critică din partea presei și opiniei publice.

Istoric, codul vestimentar de la Casa Albă a variat în funcție de președintele în funcție:

Bill Clinton nu a impus un cod vestimentar strict, favorizând un mediu mai relaxat.

George W. Bush a implementat reguli stricte, obligând bărbații să poarte costume și cravate, iar femeile ținute business echivalente. Interdicția blugilor era strictă, iar în al doilea mandat al său, regulile vestimentare erau afișate la intrările Casei Albe. Pe lista ținutelor interzise se aflau pantofii sport, pantalonii scurți, fustele mini, tricourile și maiourile.

Barack Obama a adoptat un stil mai relaxat, uneori fiind văzut fără sacou în Biroul Oval, ceea ce a șocat membri ai administrației anterioare. Angajații săi puteau purta ținute business casual în weekend.

Donald Trump a reimpus un cod vestimentar strict în 2017, ceea ce a generat critici, mai ales după ce s-a raportat că femeile din administrația sa trebuiau să „se îmbrace ca o femeie”. Această declarație a provocat un val de proteste online sub hashtag-ul #DressLikeAWoman, unde femeile au postat imagini purtând pantaloni în loc de fuste și rochii.



Designerul Elvira Gasanova, care a creat ținuta lui Zelenski, a declarat că vestimentația sa sfidează normele tradiționale și transmite un mesaj puternic de reziliență și leadership modern.

„Această alegere vestimentară subliniază faptul că hainele nu sunt doar o expresie a identității personale, ci și un mesaj politic, mai ales în perioade tensionate la nivel global,” a spus Gasanova.

Hazel Clark, directorul programului Master of Arts în Studii de Modă de la The New School, a considerat că reacțiile negative la vestimentația lui Zelensky au fost o modalitate de a-l delegitima pe plan politic.

„Folosind costumul drept simbol al masculinității albe și al patriarhatului, liderii americani l-au atacat pe un nonconformist, care părea mult mai confortabil în propriul corp și în alegerea sa vestimentară,” a explicat Clark.

Dezbaterea din jurul lui Zelensky a adus o creștere uriașă a vizibilității designerului Elvira Gasanova. Traficul pe site-ul său s-a dublat, iar vânzările tricoului Damirli purtat de Zelensky au crescut exponențial.

„Cererea crescută arată că moda poate transmite mesaje puternice, mai ales în contexte istorice,” a spus Gasanova.

Conform USA Guided Tours, nu există un cod vestimentar oficial pentru turiștii care vizitează Casa Albă, dar se recomandă o ținută decentă și îngrijită, având în vedere importanța locației.