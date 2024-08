Consultant fiscal: Codul de identificare pentru cumpărături online, ”o struțo-cămilă fiscală” / Heirupism, digitalizare forțată a mediului de afaceri

Consultantul Fiscal Adrian Negrescu spune că introducerea unui Cod de Identificare Fiscală nu va reduce evaziunea fiscală, așa cum speră autoritățile: ”Eu aș spune că e o struțo-cămilă fiscală, o măsură pe ideea că facem și noi ceva pentru a eradica evaziunea fiscală. E o măsură pe care am mai văzut-o la ANAF, am mai avut o loterie a bonurilor fiscale, am mai avut acea impozitare a bacșișului, măsuri care nu au funcționat, pentru că e greu să schimbi comportamentul românilor, prin decizii administrative”, potrivit Rador Radio România.

Analistul economic crede că ”măsura introducerii CNP-ului fiscal este una de tip struțo-cămilă dintr-un singur motiv: statul în momentul de față are acces la acele informații pe care vrea să le obțină prin acest CNP fiscal, statul are acces la extrasele de cont ale clienților, de la bănci, are acces la datele de la curieri legate de plățile cu cash, mai ales pe tranzacțiile acestea online. Sunt multe informații pe care Fiscul le are și pe care iată, în loc să le folosească, inventează alte instrumente menite să-i ușureze lui activitatea, nu nouă”.

Cum au redus alte țări evaziunea fiscală? Adrian Negrescu explică: ”În primul rând, totul pleacă de la educație. Atâta timp cât nu reușești să le oferi argumente oamenilor să ceară bon fiscal de fiecare dată când cumpără un serviciu sau un produs, e aproape inevitabil că măsurile administrative nu vor continua. În alte țări, digitalizarea serviciilor din economie este prezentă, este ceva absolut normal. Noi de-abia explorăm acest domeniu, încercăm printr-un heirupism demn de alte vremuri să impunem această digitalizare forțată a mediului de afaceri, cu efectele negative de rigoare, în loc să scadă evaziunea fiscală, urmare a introducerii e-factura, dimpotrivă, evaziunea fiscală a crescut. Nu poți face lucrurile peste noapte și asta trebuie să înțeleagă cei de la Fisc”.

Context

Ministerul Finanțelor a anunțat, în urmă cu două zile, o serie de modifică la codul de procedură fiscală și anunță că introduce numărul de identificare digitală (un CNP fiscal), alternativ CNP-ului clasic. Modificarea vine deși premierul

Marcel Ciolacu a spus anterior că nu mai pot apărea modificări fiscale, precum CNP-ul fiscal, fără dezbatere. O altă măsură vizează scăderea plafoanelor de încasări și plăți pentru cei care au popriri pe conturi.

De asemenea, eșalonarea la plată în formă simplificată se va acorda inclusiv pentru obligațiile fiscale cu reținere la sursă. Totodată, ministerul stabiliește mijloace electronice de comunicare mai facile cu reprezentanții legali/desemnați ai mediului de afaceri.

Sursa: RADIO FRANCE INTERNATIONALE / Rador Radio România