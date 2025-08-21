Consiliul Naţional de Integritate a declanşat procedura de concurs pentru funcţia de preşedinte al ANI

Consiliul Naţional de Integritate a anunţat joi declanşarea procedurii de concurs pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, transmite Agerpres.

Potrivit anunţului postat pe site-ul ANI, dosarele de candidatură se depun în perioada 21 august – 19 septembrie 2025, de luni până vineri, între orele 9:00 – 16:30, la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate (bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1, Bucureşti). De asemenea, dosarele de candidatură se pot depune şi prin oficiu poştal sau alte servicii de curierat, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, cu conţinut declarat, cu obligaţia transmiterii acestora şi în format electronic, prin email, la adresa [email protected] odată cu depunerea lor prin oficiu poştal sau alte servicii de curierat. În această situaţie, dosarele de candidatură depuse înăuntrul perioadei 21 august – 19 septembrie, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, cu conţinut declarat, la oficiul poştal sau la alte servicii de curierat, sunt socotite a fi depuse în termen.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate constă într-o probă scrisă şi în susţinerea interviului.

Proba scrisă este programată pe data de 7 octombrie, la ora 12:00, la sediul ANI, iar susţinerea interviului va avea loc pe 16 octombrie, la ora 11:00.

Planurile de management pe baza cărora se vor susţine interviurile se depun în termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a rezultatelor probei scrise, la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate.