Consiliul Judeţean Vrancea se mută într-o nouă locaţie pentru că vechea clădirea este încadrată în gradul seismic unu

Consiliul Judeţean (CJ) Vrancea se mută, începând de luni, într-o nouă locaţie, deoarece clădirea care adăposteşte în prezent sediul administraţiei judeţene este încadrată în grad seismic unu, a declarat preşedintele instituţiei, Nicuşor Halici, transmite Agerpres.

Acesta a explicat că a dispus mutarea din această clădire din cauza trepidaţiilor care se resimt la etajele superioare, mai ales de la ultimul cutremur din primăvara acestui an.

„A doua zi după ce am preluat mandatul şi am mers în birourile de pe etajele superioare (…) să vedem condiţii de lucru, spaţii de depozitare şi altele, la un moment dat am sesizat trepidaţiile care prima dată mi-au dat impresia că ar fi cutremur. I-am întrebat pe funcţionari care mi-au spus că ei aşa lucrează de mai mult timp, şi în special de la ultimul cutremur din primăvară, când s-au accentuat şi mai mult trepidaţiile. Am spus că nu e normal, am mers pe întreg corpul, până la etajul şase şi am coborât şi la subsol, unde mi s-a spus că s-au făcut anumite lucrări de siguranţă. Am cerut între timp aparatului tehnic să îmi spună exact care e situaţia clădirii. Şi mi-au spus că a fost expertizată în clasa de risc seismic unu şi se recomandă mutarea, consolidarea şi, bineînţeles, modernizarea corpului A, dar până la o asemenea mutare, obligatoriu punerea în siguranţă. (…) Am întrebat cum s-a pus în siguranţă şi mi-au spus că au achiesat la raportul de expertiză care spunea să pună anumite grinzi cu anumiţi piloni şi aşa mai departe. Din punctul meu de vedere, la cum trepidează clădirea la etajele superioare, soluţia nu este una sigură. Fapt pentru care am dispus mutarea, începând cu ziua de astăzi (luni – n.red.)”, a relatat Nicuşor Halici.

El a explicat că se ştia de mai mult timp despre situaţia clădirii care adăposteşte sediul CJ Vrancea şi această mutare trebuia să aibă loc cu mai mult timp înainte.

„Această mutare era prevăzută de mai mult timp, dar nu s-a întâmplat. De ce? Să răspundă cei care au fost până am preluat eu mandatul de ce nu s-a întâmplat. Clar clădirea unde ne mutăm era terminată de mai mult timp, clar clădirea de unde mutăm e afectată de mai mult timp, dar într-un mod mult mai accentuat din primăvara acestui an. Şi atunci eu nu am vrut să îmi asum sub nicio formă riscul ca un eveniment cum este cutremurul, care nu poate fi anticipat, să se întâmple şi să existe nu pagube materiale, ci pierderi de vieţi omeneşti. Vorbim despre funcţionarii care stau cel mai mult în această clădire şi îşi desfăşoară activitatea zilnică şi vorbim şi de vrânceni sau alte persoane care vin şi au nevoie de anumite servicii sau documente în Consiliul Judeţean şi intră în această clădire. Ceea ce m-a determinat să iau această decizie şi să începem efectiv această mutare, care din punctul meu de vedere trebuia să aibă loc cu mult timp înainte”, a mai afirmat preşedintele CJ Vrancea.

Lucările de consolidare şi reabilitare a clădirii Consiliului Judeţean sunt estimate la circa 40 de milioane de lei, dintre care aproximativ 20 de milioane lei ar fi disponibile din fonduri nerambursabile.