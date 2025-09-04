Consiliul Județean Ilfov vrea să cheltuiască 180 de milioane de lei plus TVA pentru o pistă de biciclete

Consiliul Județean Ilfov, condus de Hubert Thuma (PNL), vrea să construiască cu 180 de milioane de lei plus TVA o pistă de biciclete pe drumul județean DJ401A, din fonduri proprii și bani de la guvern din PNDL, transmite Agerpres.

Reprezentanţii CJ Ilfov au susținut joi pe Facebook că proiectul prevede, în afară de realizarea pistei de biciclete, refacerea completă a 28 de kilometri de drum judeţean, construcţia a 55 de kilometri de reţea de canalizare pluvială, amenajarea de spaţii verzi, reabilitarea acceselor către proprietăţi şi relocarea firelor electrice.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a dat avizul pentru începerea lucrărilor de delimitare a pistei de carosabil, semnalizare şi marcare a pistei de biciclete pe DJ401A.

Conform reprezentanţilor CJ Ilfov, DJ401A este o variantă a Centurii de Sud a regiunii Ilfov-Bucureşti, un drum folosit zilnic de locuitorii din Bragadiru, Clinceni, Măgurele, Jilava, Vidra şi Domneşti, adică peste 92.000 de cetăţeni.