Consiliul General a votat cererea de preluare a unui teren de 4,5 ha pentru Esplanada București, care va fi amenajată ca spațiu verde și posibil „filarmonică”, lângă viitorul „Cartierul Justiției”

Primăria Capitalei solicită Guvernului preluarea unui teren de 4,5 ha pentru a realiza Esplanada București, în interiorul viitorului „Cartierul Justiției”. Proiectul de hotărâre a fost adoptat vineri, 29 august, de Consiliul General al Municipiului București și reprezintă primul pas pentru ca terenul să fie amenajat de Primărie. În prezent, terenul este administrat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar, potrivit primarului interimar, planul construirii pentru „Cartierul Justiției” este avansat, are finanțare și un Plan urbanistic de detaliu aprobat de Sectorul 3.

Potrivit primarului interimar Stelian Bujduveanu, este nevoie să se facă ordine pe terenul vizat, care în prezent este o groapă de gunoi, pentru a pregăti spațiul odată cu dezvoltarea Cartierului Justiției.

„Vorbim de un proiect care, astăzi, conform PUG, este în mare parte spațiu verde și o parte poate fi transformată pentru servicii publice — fie o filarmonică, fie un spațiu rezultat în urma unui concurs de soluții care să poată fi utilizat de bucureșteni — încă nu am definit exact care va fi acea locație. Noi am dat o destinație mixtă socio-culturală, dar cu componentă verde, conform PUG. Vom vedea la momentul preluării ce va reieși dintr-un studiu, dar este normal să ne apucăm. Știm foarte bine, Cartierul Justiției este avansat, are deja finanțarea semnată și un PUD aprobat la nivelul Sectorului 3, iar dacă terenul rămâne neamenajat, ne-am putea trezi cu realizarea Cartierului Justiției lângă o mare groapă de gunoi, care era în atributul PMB încă din 2019 să fie preluată”, a explicat Bujduveanu, într-o declarație de presă, după adoptarea proiectului.

Conform proiectului adoptat, imobilul ar urma să treacă din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București, pentru realizarea unor proiecte de interes public municipal, în conformitate cu programul prioritar de reconversie funcțională aprobat prin HG 592/2019.

Sumele necesare pentru planificarea și implementarea proiectului vor fi asigurate din bugetul local sau din alte surse legal constituite. După finalizarea procedurii de transfer, Primăria Capitalei va iniția un concurs internațional de soluții de arhitectură și urbanism, în vederea stabilirii soluției de ansamblu pentru dezvoltarea proiectului de regenerare urbană integrată.

Terenul „Esplanada” este considerat unul dintre cele mai importante terenuri centrale aflate în proprietatea publică a statului. Prin HG 592/2019, Guvernul a stabilit că acest amplasament este destinat reconversiei funcționale pentru proiecte de interes public ale Municipiului București.

Cartierul Justiției – proiectul de concentrare a instituțiilor judiciare

Cartierul Justiției este un proiect lansat în 2019, în mandatul Anei Birchall la Ministerul Justiției, care vizează centralizarea principalelor instituții din sistemul judiciar într-un singur ansamblu. Proiectul urmează să fie construit pe un teren situat pe Bulevardul Unirii, între Biblioteca Națională și strada Nerva Traian, în apropiere de terenul cunoscut drept „Esplanada”.

Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ șase miliarde de lei (1,2 miliarde euro), iar durata de realizare este de 72 de luni (șase ani). Finanțarea va fi asigurată din credite BIRD și alte surse legal constituite.

Dimensiuni și exproprieri:

Aria construită a obiectivului: 23.587 mp

Aria desfășurată: 278.852 mp

Proiectul presupune exproprierea a circa 6.610 mp de la persoane fizice și juridice, precum și a 2.600 mp din proprietatea privată a Municipiului București.

Instituții vizate:

Cele mai importante instituții care urmează să fie relocate în cadrul Cartierului Justiției includ:

Ministerul Justiției

Curtea de Apel București

Tribunalul București

Judecătoriile Sectoarelor 1–6

Parchetul General și parchetele de pe lângă curțile și tribunalele din București

Direcția Națională Anticorupție (DNA)

Consiliul Superior al Magistraturii

Școala Națională de Grefieri și Institutul Național al Magistraturii

Inspecția Judiciară

Instituții pentru avocați: UNBR, Baroul București, INPPA, CAA și filialele București și Ilfov

Instituțiile pentru avocați își vor construi sediile din fonduri proprii, într-o clădire comună.

Obiectivele proiectului:

Centralizarea și eficientizarea instituțiilor judiciare

Crearea unui ansamblu modern de clădiri funcționale și reprezentative

Asigurarea conectivității și accesibilității pentru public și angajați

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat în repetate rânduri că nu este de acord cu amplasarea Cartierului Justiției pe terenul „Esplanada”, pe care și-l dorește ca spațiu de evenimente culturale pentru bucureșteni. El susținea că o locație mai potrivită pentru Cartierul Justiției ar fi spațiul dintre Palatul Parlamentului și clădirea Academiei Române, deoarece Esplanada ar putea servi drept loc public central de dimensiuni mari.