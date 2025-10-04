Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: ”Proiectul zidului anti-dronă se va numi proiectul Octopus” / Ce presupune zidul de protecție al NATO împotriva dronelor

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că proiectul zidului anti-dronă se va numi Octopus şi a explicat că această ”caracatiţă” va însemna un zid de protecţie al statelor NATO împotriva incursiunii dronelor, avioanelor şi diverselor elemente care pot genera la un moment dat probleme de securitate, transmite News.ro.

”Vă dau oarecum în premieră o serie de exemple. Se va numi proiectul Octopus, această caracatiţă care va însemna un zid de protecţie al statelor Alianţei Nord-Atlantice împotriva incursiunilor dronelor, avioanelor, diverselor elemente care la un moment dat pot genera probleme de securitate prin încălcarea dreptului internaţional”, a declarat Cristian Diaconescu, sâmbătă, la Digi 24.

El a fost întrebat cum va funcţiona acest zid anti-dronă în România.

”Este o decizie ce urmează a fi luată, dar nu există în acest moment nuanţări sau relativizări în legătură cu un astfel de proiect. Pot să vă spun că inclusiv din ceea ce facem în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, conform competenţelor constituţionale, în special prin preşedintele Nicuşor Dan, este să avem o proiecţie regională cât se poate de clară. Proiecţia forţei vreau să spun în ceea ce priveşte cooperarea cu Bulgaria, cooperarea cu Turcia în Marea Neagră, în ceea ce priveşte cooperarea cu statele din partea nordică a flancului estic”, a precizat consilierul prezidenţial.

Cristian Diaconescu a precizat că toate statele vor reacţiona în acelaşi mod la agresiunile ruseşti.

”Da, presupune faptul că la un moment dat să spunem că am avea patru sau şase avioane de luptă, evident ipotetic, aceste avioane de luptă, de sprijin din partea statelor contributoare, nu vor fi numai în ceea ce priveşte sprijinirea unor state care până acum au beneficiat de această poliţie aeriană, ci a întregului flanc. Acolo unde apar intervenţii din afară care încalcă suveranitatea ţărilor respective omogenitatea reacţiei militare va fi aceeaşi, de la Marea Baltică la Marea Neagră”, a mai transmis Cristian Diaconescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că statele membre ale Uniunii Europene au analizat posibilitatea unui zid anti-dronă pe flancul estic şi, deşi au fost ”nuanţe” pe această discuţie, se merge pe conceptul de zid anti-dronă.

El a adăugat că există ”nuanţe” în discuţie”.

”Deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că aţi văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi care nu sunt…, nu am vazut drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Deci este o ameninţare cu care ne confruntăm în momentul ăsta şi chiar dacă au fost nuanţe pe discuţia asta, se merge pe conceptul ăsta de zid anti-dronă”, a explicat Nicuşor Dan.

Cât despre măsurile pe care le-ar putea lua România în legătură cu această iniţiativă, şeful statului a arătat: ”Aici a fost o discuţie politică care s-a dus, în ultima ei parte, şi pe partea de finanţare. Pe chestiunea operaţională sunt miniştrii de apărare care se întâlnesc mult mai des decât se întâlnesc liderii ţărilor”.

El a precizat că acest zid anti-dronă ar putea deveni operaţional în câteva luni.