Consilierul pentru securitate națională al lui Trump consideră reconciliabile divergenţele cu Ucraina, dar îl sfătuieşte pe Zelenski să-şi tempereze criticile

Kievul trebuie să-şi controleze criticile la adresa Washingtonului şi să semneze acordul propus de acesta asupra resurselor minerale ucrainene, în timp ce Statele Unite încearcă să obţină un acord de pace cu Rusia acceptabil pentru toate părţile, a declarat joi consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui american Donald Trump, Mike Waltz, care a combătut criticile referitoare la excluderea de la discuţiile cu Rusia a Ucrainei, Uniunii Europene şi Regatului Unit, afirmând că acestea vor fi implicate în proces printr-o „diplomaţie navetă”, relatează Reuters, transmite Agerpres.

Ucrainenii „trebuie să reducă tonul şi să arunce o privire mai atentă şi să semneze acel acord”, a indicat Mike Waltz într-un interviu acordat postului Fox News, referindu-se la un memorandum ce prevede ca Ucraina şi SUA să împartă resursele minerale ucrainene, în special metale rare (pământuri rare), acord pe care Trump îl consideră o formă de compensaţie pentru ajutorul oferit Ucrainei de SUA în războiul cu Rusia, dar pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a refuzat să-l semneze întrucât nu prevedea garanţii de securitate pentru Ucraina şi nici asigurări pentru continuarea ajutorului militar american.

„Documentul nu era clar, era clar un singur lucru, că trebuie să dăm 50% din tot ce era specificat în document”, a explicat Zelenski miercuri la o conferinţă de presă, el insistând ca, în schimbul cedării parţiale către SUA a resurselor minerale, Ucraina să fie primită în NATO şi trupe străine să fie dislocate în ţara sa ca forţe de menţinere a păcii, în cazul unui acord de pace cu Rusia.

Acest memorandum a fost iniţial prezentat Kievului în timpul unei vizite efectuate săptămâna trecută acolo de secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, dar Zelenski „dormea” atunci şi nu a fost disponibil pentru o întâlnire cu acesta, a susţinut Trump. Documentul a fost apoi discutat de Zelenski cu vicepreşedintele american J. D. Vance la Conferinţa de Securitate de la Munchen, unde preşedintele ucrainean a refuzat să-l semneze.

Acest refuz este pur şi simplu inacceptabil pentru Statele Unite, după tot ce au făcut pentru Ucraina de când Rusia a atacat această ţară, a insistat Mike Waltz în interviul pentru Fox News. Totuşi, el crede că divergenţele dintre Kiev şi Washington nu sunt ireconciliabile. „Preşedintele (Trump) a spus mereu cât de mult iubeşte poporul ucrainean”, a încercat consilierul Casei Albe să calmeze tensiunile, după ce Trump şi Zelenski s-au jignit public în urma refuzului preşedintelui ucrainean de a semna acel memorandum privind împărţirea resurselor minerale cerut de SUA.

Zelenski l-a acuzat miercuri pe Trump că trăieşte într-o „bulă de dezinformare rusă”, după ce preşedintele american i-a reproşat omologului său ucrainean că a preferat să poarte un război cu Rusia în loc să încerce să ajungă la o înţelegere cu aceasta. De asemenea, preşedintele ucrainean şi-a manifestat nemulţumirea faţă de excluderea ţării sale şi a aliaţilor europeni din discuţiile iniţiate separat de Washington şi Moscova.

Replicile lui Trump au venit într-o serie de postări pe reţeaua sa de socializare Truth Social. „Un dictator fără alegeri, Zelenski ar face bine să se mişte repede sau va rămâne fără ţară”, a scris Trump în cel mai recent mesaj de miercuri. „Ador Ucraina, dar Zelenski a făcut o treabă groaznică, ţara sa este sfărâmată şi MILIOANE (de oameni) au murit inutil”, a adăugat preşedintele american.

Într-o declaraţie dată câteva ore mai târziu în Florida, Trump l-a catalogat din nou pe Zelenski drept „dictator”. „El refuză alegerile. Este jos în toate sondajele reale. Cum poţi să fii sus când fiecare oraş este demolat?”, a completat preşedintele american.

„Un actor de comedie cu succes modest, Volodimir Zelenski a convins SUA să cheltuie 350 de miliarde de dolari pentru a se angaja într-un război care nu putea fi câştigat, care niciodată nu ar fi trebuit să înceapă”, l-a mai criticat preşedintele SUA pe omologul său ucrainean, într-un alt mesaj, în care a supraestimat ajutorul american. „Astăzi am auzit ‘oh, nu am fost invitaţi’. Ei bine, aţi fost acolo trei ani. Ar fi trebuit să-i puneţi capăt acum trei ani. Nu ar fi trebuit niciodată să-l începeţi”, a comentat de asemenea Trump, răspunzând criticilor că nu a primit ucrainenii şi europenii la masa negocierilor cu Rusia pentru încheierea războiului.

Consilierul său pentru securitate naţională a negat însă că aliaţii SUA şi Kievul nu ar fi consultaţi. „Există un termen pentru aceasta în diplomaţie. Se numeşte diplomaţie navetă, întrucât aducerea tuturor la masă deodată pur şi simplu nu a funcţionat în trecut”, a argumentat Mike Waltz în interviul pentru Fox News.

„Deci, am abordat o parte, am abordat cealaltă parte, şi urmează să avansăm procesul sub îndrumarea şi leadership-ul preşedintelui Trump”, a mai susţinut consilierul Casei Albe.