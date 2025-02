Conservatorii din SUA jubilează: JD Vance a pus la punct Europa woke

Conservatorii din Statele Unite, deopotrivă politicieni și analiști, au salutat discursul pe care vicepreședintele JD Vance l-a ținut în Germania și în care a criticat “cenzura” instituită de liderii europeni, refuzul organizatorilor conferinței de la München de a permite accesul partidelor populiste la eveniment și eșecul UE de a aborda amenințarea imigrației ilegale la securitatea și identitatea europene. Tonul entuziasmat al dreptei americane contrastează puternic cu reacția sumbră și îngrijorată a oficialilor europeni.

Discurs dur

Într-un discurs adresat liderilor europeni adunați la Bayerischer Hof Hotel din München, vicepreședintele JD Vance a declarat că acțiunile recente de cenzură din Europa reprezintă o amenințare mai mare pentru existența continentului decât Rusia.

“Amenințarea care mă îngrijorează cel mai mult în ceea ce privește Europa nu este Rusia, nu este China. Nu este niciun alt actor extern”, a spus el în speech-ul ținut la Conferința de Securitate de la München.

“Ceea ce mă îngrijorează este amenințarea din interior – retragerea Europei din unele dintre cele mai fundamentale valori ale sale, valori împărtășite cu Statele Unite ale Americii.”

Vance l-a criticat pe fostul comisar european Thierry Breton, care a declarat în ianuarie că, dacă partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ar câștiga alegerile în Germania, rezultatele ar putea semăna cu cele din România.

“Aceste declarații făcute cu atâta ușurință sunt șocante pentru urechile americane”, a spus Vance.

“De ani de zile ni se spune că tot ceea ce finanțăm și susținem este în numele valorilor noastre democratice comune. De la politica noastră față de Ucraina până la cenzura digitală, totul este prezentat ca o apărare a democrației. Dar când vedem că instanțele europene anulează alegeri și oficiali de rang înalt amenință că vor anula altele, ar trebui să ne întrebăm dacă ne menținem la un standard suficient de ridicat.”

În acest context, vicepreședintele a afirmat că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din România a fost luată “pe baza suspiciunilor șubrede ale unei agenții de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor continentali”.

FoxNews a reamintit că România a anulat rezultatele alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, după ce președintele Klaus Iohannis a declasificat rapoarte ale serviciilor de informații care susțineau existența unei campanii de influență rusești pe rețelele sociale în favoarea lui Călin Georgescu, candidatul care a obținut cele mai multe voturi.

“Puteți considera că este greșit ca Rusia să cumpere reclame pe rețelele sociale pentru a influența alegerile voastre. Și noi suntem de aceeași părere. Puteți chiar să condamnați acest lucru pe scena internațională. Dar dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari investiți în publicitate digitală de către o țară străină, atunci nu era foarte solidă de la bun început.”

Vicepreședintele i-a criticat apoi pe organizatorii conferinței de la München, despre care a spus că “au interzis participarea parlamentarilor reprezentând partide populiste atât de stânga, cât și de dreapta la aceste discuții”.

Declarația lui Vance s-a referit la faptul că conferința a interzis prezența partidului de extremă dreapta AfD și a nou-înființatei formațiuni populiste de stânga Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), pe motiv că acestea ar fi respins principiul conferinței “pace prin dialog”, potrivit președintelui MSC, Christoph Heusgen. Heusgen a declarat că punctul de cotitură a fost momentul în care parlamentari ai acestor partide au părăsit sala în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat Parlamentului german, în iunie anul trecut.

“Pentru mulți dintre noi, de cealaltă parte a Atlanticului, pare din ce în ce mai mult că vechi interese înrădăcinate se ascund în spatele unor termeni urâți din era sovietică, precum «dezinformare» și «informații false», și că pur și simplu nu le place ideea ca cineva cu un punct de vedere alternativ să își exprime o opinie diferită sau, Doamne ferește, să voteze altfel sau, și mai rău, să câștige alegerile.”

JD Vance a afirmat apoi că Europa a uitat lecțiile Războiului Rece și ale politicilor de cenzură ale Uniunii Sovietice.

“În amintirea vie a multora dintre cei prezenți în această sală, Războiul Rece a poziționat apărătorii democrației împotriva unor forțe mult mai tiranice pe acest continent. Și gândiți-vă la partea din acel conflict care cenzura disidenții, care închidea biserici, care anula alegeri”, a spus Vance.

“Din păcate, când mă uit la Europa de astăzi, uneori nu este atât de clar ce s-a întâmplat cu unii dintre câștigătorii Războiului Rece. Mă uit la Bruxelles, unde comisarii UE îi avertizează pe cetățeni că intenționează să închidă rețelele sociale în perioade de tulburări civile, imediat ce detectează conținut pe care îl consideră «instigator la ură». Sau la această țară, unde poliția a efectuat raiduri împotriva cetățenilor suspectați că au postat comentarii anti-feministe online, în cadrul unei campanii de «combatere a misoginiei pe internet».”

Cea mai îngrijorătoare situație, potrivit lui Vance, este însă în Regatul Unit.

“Îndepărtarea de la drepturile de conștiință a pus în pericol libertățile fundamentale, în special ale britanicilor religioși.”

Vance a amintit cazul lui Adam Smith Connor, găsit vinovat în octombrie trecut de încălcarea Ordinului de Protecție a Spațiilor Publice (Public Spaces Protection Order) emis de administrația locală, după ce, în urmă cu aproape doi ani, a stat în fața unei clinici de avort cu capul plecat, în rugăciune tăcută. Cooner, un veteran al armatei britanice, a recurs la acest gest pentru fiul său nenăscut, pe care prietena sa l-a avortat cu câțiva ani în urmă.

“Guvernul britanic l-a acuzat … de crima «atroce» de a sta la 50 de metri de o clinică de avort și de a se ruga tăcut timp de trei minute”, a spus Vance. “Fără a obstrucționa pe cineva, fără a interacționa cu cineva, doar rugându-se tăcut, singur.”

“Aș vrea să pot spune că a fost doar o întâmplare, un caz izolat, un exemplu nebunesc al aplicării greșite a unei legi redactate prost împotriva unei singure persoane. Dar nu”, a declarat Vance.

Pe aceeași temă, vicepreședintele american a criticat guvernul scoțian pentru legea sa privind “zonele de acces sigur” în jurul clinicilor de avort, care interzice “predica religioasă” și “veghiile tăcute” destinate să descurajeze avortul, la o distanță de 200 de metri de o clinică.

În anumite circumstanțe, legea se poate aplica activităților desfășurate pe propria proprietate și în propria locuință, dacă acestea pot fi văzute sau auzite în cadrul zonei. Guvernul scoțian a trimis scrisori locuitorilor din zonele respective pentru a-i informa despre această lege.

“Guvernul a îndemnat destinatarii (scrisorilor) să raporteze orice concetățean suspectat de a comite (o) crimă de gândire”, a spus Vance. “În Marea Britanie și în întreaga Europă, libertatea de exprimare, din păcate, este în retragere.”

Vance a criticat și Suedia, unde activistul danez Rasmus Paludan a fost condamnat la patru luni de închisoare pentru arderea unor exemplare ale Coranului.

“Legile Suediei, menite să protejeze libertatea de exprimare, nu oferă, de fapt, și citez, «un permis nelimitat de a spune sau face orice fără riscul de a ofensa grupul care deține acea credință»”, a spus Vance.

FoxNews a notat că discursul vicepreședintelui american s-a îndepărtat de ceea ce liderii europeni se așteptau să audă – detalii despre planul președintelui Donald Trump pentru pace între Rusia și Ucraina și despre modalitățile de consolidare a alianței NATO.

“Sunt sigur că ați venit aici pregătiți să discutați despre cum intenționați exact să creșteți cheltuielile pentru apărare în următorii ani, în conformitate cu un nou obiectiv”, a spus Vance.

“Am auzit multe despre ceea ce trebuie să apărați. Și, desigur, acest lucru este important. Dar ceea ce mi se pare puțin mai puțin clar mie și, cu siguranță, multor cetățeni ai Europei, este pentru ce anume vă apărați.”

Vicepreședintele a continuat: “Care este viziunea pozitivă care animă acest pact de securitate comun, pe care cu toții îl considerăm atât de important? Și eu cred cu tărie că nu poate exista securitate dacă vă este frică de vocile, opiniile și conștiința propriului vostru popor.”

“Criza cu care acest continent se confruntă acum, criza pe care cred că o împărtășim cu toții, este una creată de noi înșine. Dacă vă temeți de propriii alegători, atunci America nu poate face nimic pentru voi.”

Vicepreședintele Vance s-a referit și la comentariile făcute de Elon Musk la adresa oficialilor de pe bătrânul continent, în special cei din Germania, care l-au acuzat pe șeful Tesla și Space X că se amestecă în alegerile generale care vor avea loc în această lună.

“A vorbi și a-ți exprima opiniile nu este interferență în alegeri. Chiar și atunci când oamenii își exprimă punctele de vedere din afara țării tale și chiar și atunci când acești oameni sunt foarte influenți”, a spus Vance. “Credeți-mă, spun asta cu tot umorul. Dacă democrația americană a putut supraviețui zece ani de mustrări din partea Gretei Thunberg, atunci și voi puteți rezista câteva luni lui Elon Musk.”

Declarațiile lui Vance nu au abordat conflictul din Ucraina, unde Administrația Trump susține negocierile pentru un armistițiu, și nici nu a discutat pe larg despre dorința liderului din Biroul Oval ca Europa să se angajeze mai mult în cheltuielile pentru apărare.

În schimb, pe lângă faptul că i-a acuzat pe oficialii europeni că folosesc legi destinate să minimizeze dezinformarea și informația legală pentru a marginaliza vocile și alegătorii populiști, Vance a descris și imigrația în masă ca fiind cea mai urgentă problemă cu care se confruntă continentul. El a menționat un incident petrecut la München joi, când un refugiat afgan a intrat într-o mulțime cu mașina, ca exemplu al consecințelor imigrației în masă.

“Niciun alegător de pe acest continent nu a mers la urne pentru a deschide porțile pentru milioane de imigranți neverificați”, a spus Vance. “Tot mai mulți, în întreaga Europă, votează pentru lideri politici care promit să pună capăt imigrației scăpate de sub control. Se întâmplă să fiu de acord cu multe dintre aceste preocupări. Nu trebuie să fiți de acord cu mine, doar cred că oamenilor le pasă.”

Oficialul american s-a referit și la alegerile recente făcute de votanții europeni. “Democrația se bazează pe principiul sacru că vocea poporului contează”, le-a spus vicepreședintele oficialilor adunați la München. “Nu există loc pentru bariere artificiale. Fie susțineți acest principiu, fie nu. Europenii – popoarele – au o voce. Liderii europeni au o alegere, iar convingerea mea fermă este că nu trebuie să ne temem de viitor. Puteți îmbrățișa ceea ce vă spun oamenii voștri, chiar și atunci când este surprinzător, chiar și atunci când nu sunteți de acord.”

“Dacă faceți acest lucru”, a adăugat el, “puteți privi viitorul cu certitudine și încredere, știind că națiunea vă susține. Iar acesta este, pentru mine, marele miracol al democrației… A crede în democrație înseamnă a înțelege că fiecare dintre cetățenii noștri are înțelepciune și o voce, iar dacă refuzăm să ascultăm acea voce, chiar și cele mai mari victorii ale noastre vor avea prea puțină valoare.”

Vance și-a încheiat discursul făcând referire la Papa Ioan Paul al II-lea, recent declarat sfânt al Bisericii Catolice, bine cunoscut pentru opoziția sa față de comunism.

“Așa cum a spus Papa Ioan Paul al II-lea, în opinia mea unul dintre cei mai extraordinari apărători ai democrației de pe acest continent sau de oriunde altundeva: «Nu vă temeți»”, a declarat el. “Nu ar trebui să ne fie frică de poporul nostru, chiar și atunci când acesta exprimă opinii diferite de cele ale conducătorilor săi.”

Critici europene

Așa cum era de așteptat, liderii europeni au reacționat cu un amestec de confuzie și îngrijorare la declarațiile lui Vance.

Comentariile vicepreședintelui, conform NBC News, “au fost întâmpinate cu răceală și doar cu aplauze sporadice”.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a calificat comparațiile cu regimurile autoritare drept “inacceptabile”, subliniind caracterul democratic al statelor europene. ()

Cancelarul german Olaf Scholz a respins categoric comentariile făcute de vicepreşedintele american, văzute ca un sprijin pentru AfD, şi a insistat că nu ar trebui să existe nicio interferenţă externă în campania electorală din Germania.

Scholz a declarat că membri ai AfD banalizează trecutul nazist al Germaniei şi crimele monstruoase ale nazismului. Un angajament că acestea “nu se vor repeta niciodată”, aşa cum Vance a făcut joi în timpul vizitei sale la memorialul lagărului de concentrare de la Dachau, nu poate fi conciliat cu susţinerea faţă de AfD, a mai spus Scholz.

”De aceea, nu vom accepta ca persoane din exterior să interfereze în favoarea acestui partid în democraţia noastră, în alegerile noastre, în procesul de formare democratică a opiniei”, a adăugat el. ”Este nepotrivit, mai ales între prieteni şi aliaţi, şi respingem cu fermitate acest lucru”, a insistat cancelarul german.

”Vom decide noi înşine modul în care democraţia noastră va continua”, a adăugat el. (Vineri, în marja conferinţei de la München, vicepreşedintele american s-a întâlnit cu co-lidera AfD, Alice Weidel, candidata partidului la postul de cancelar, cu preşedintele german Frank-Walter Steinmeier, cu ministrul de externe Annalena Baerbock, cu liderul opoziţiei conservatoare Friedrich Merz şi cu ministrul de finanţe Wolfgang Schmidt, dar nu a avut nicio întrevedere cu Scholz).

În mod similar, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a perceput discursul lui Vance ca pe o încercare de a “provoca un conflict” cu Europa, îndemnând la concentrarea pe amenințări mai mari, precum agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Axios a plasat discursul lui JD Vance în lista acțiunilor și declarațiilor recente prin care cei din Team Trump “sugrumă Europa”. Publicația a enumerat aici decizia lui Trump de a șoca NATO și Ucraina inițiind discuții directe de pace cu Rusia, fără ca Ucraina să fie complet implicată sau alți lideri europeni să fie incluși în conversație; discursul secretarului Apărării, Pete Hegseth, care a anunțat sfârșitul rolului Americii ca principal garant al securității europene, mai ales în privința Ucrainei, și focalizarea atenției pe China; anunțul liderului de la Casa Albă privind “taxe reciproce” pentru fiecare țară care impune taxe de import împotriva SUA, decizie care va afecta bunuri în valoare de 600 de miliarde de dolari din UE; criticile lui Vance la summit-ul AI de la Paris privind “reglementările excesive ale UE” în acest sector și părăsirea conferinței fără a semna declarația comună.

Iar Nathalie Tocci, directoarea think tank-ului Istituto Affari Internazionali, a declarat pentru Reuters: “Atacul lui Vance asupra democrației europene la München, pervertind pervers limbajul democrației în sine, ar trebui să nu lase niciun dubiu că scopul acestei administrații este de a distruge UE și democrațiile sale liberale”.

“Un nou șerif în oraș”

De partea lor însă, conservatorii americani, de la președintele Trump la analiști de la FoxNews, au lăudat discursul vicepreședintelui american.

“Am auzit discursul său și a vorbit despre libertatea de exprimare. Și cred că este adevărat, în Europa, o pierd”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă. “Ei pierd acest minunat drept al libertății de exprimare. O văd. Adică, am crezut că a ținut un discurs foarte bun, de fapt, un discurs foarte strălucit.”

“Europa trebuie să fie atentă. Și (Vance) a vorbit despre imigrație. Iar Europa are o mare problemă cu imigrația”, a adăugat președintele, apărându-l pe vicepreședintele său. “Uitați-vă doar la ce s-a întâmplat cu criminalitatea. Uitați-vă la ce se întâmplă în diverse părți ale Europei.”

Liderul de la Casa Albă a adăugat că a considerat discursul lui Vance “de fapt, foarte bine primit” și că a auzit “doar comentarii foarte bune”.

John Cornyn, senator republican de Texas, și-a exprimat speranța că discursul i-a făcut pe europeni să realizeze că “călătoria lor gratuită pe succesul Americii” s-a încheiat. “Le-a mers destul de bine, dar acele zile s-au terminat.”

Într-un comentariu dedicat discursului ținut de vicepreședintele american, FoxNews a scris că “Vance eviscerează Europa”, în timp ce realizatoarea Laura Ingraham a spus că “un JD Vance proaspăt a dat aliaților noștri europeni un semnal de trezire mult necesar”.

Într-un alt material, postul conservator de televiziune s-a referit la faptul că JD Vance a criticat cenzura europeană woke “în stil sovietic” în speech-ul ținut la Conferința de Securitate de la München.

“Vance a distrus elita europeană în față și ei au detestat complet asta”, a scris și Breitbart, afirmând: “Europa este obsedată de amenințările externe, dar este atât de pierdută moral încât nu mai este nici măcar clar pentru ce se apără, a avertizat JD Vance într-un discurs critic dur adresat elitelor de securitate ale continentului.”

“Vance a enumerat câteva cazuri deosebit de grave din statele europene, în care guvernele au reprimat libertățile, de la arestarea creștinilor pentru rugăciune tăcută până la anularea alegerilor, și a acuzat în mod direct liderii continentului de atitudini sovietice și antidemocratice. Cea mai gravă acuzație a fost că aceștia aveau aceste sentimente față de propriile lor popoare”, a scris site-ul de dreapta.

“Europa acționează tot mai mult ca «băieții răi» din Războiul Rece, pe măsură ce recurge la cenzură și nu reușește să apere democrația, a spus vicepreședintele american JD Vance, într-o sală uluită la marele eveniment anual din Germania, la München, subliniind că, în ciuda obsesiei elitelor europene cu subversiunea din partea Rusiei și Chinei, de fapt, cea mai mare amenințare pentru continent este “amenințarea din interior,” a afirmat Breitbart într-un alt material.

“Discursul lui Vance nu a fost însă doar o observație; el a făcut și o «ofertă» audienței de experți, afirmând că «un nou șerif a venit în oraș», sub forma lui Donald Trump, și că acesta este un susținător puternic al libertății de exprimare. (Vance) a spus, într-o sală aproape tăcută, cu doar câteva aplauze din partea unui grup mic: «Așa cum Administrația Biden părea disperată să reducă la tăcere oamenii pentru că își exprimau opiniile, Administrația Trump va face exact opusul și sper că vom putea colabora în acest sens».

«La Washington, a venit un nou șerif în oraș, iar sub conducerea lui Donald Trump, s-ar putea să nu fim de acord cu opiniile voastre – dar vom lupta pentru a apăra dreptul vostru de a le exprima în piața publică», a adăugat el”, potrivit Breitbart.

De partea sa, Catholic News Agency a afirmat că “vicepreședintele american JD Vance a atras atenția asupra deteriorării libertății religioase și a drepturilor la libertatea de exprimare în democrațiile liberale din vestul Europei” în discursul ținut în Bavaria.

Cei de la The Daily Wire au afirmat și ei că “vicepreședintele JD Vance a îndemnat liderii europeni să respecte vocile propriilor lor cetățeni, avertizându-i cu privire la «amenințarea din interior» în creștere, care a dus la cenzurarea așa-numitului discurs despre ură și dezinformări”, el prezentând “numeroase exemple de state europene care suprimă discursul cetățenilor: raiduri ale poliției germane împotriva cetățenilor suspectați că au postat conținut anti-feminist online, guvernul suedez condamnând un activist creștin pentru arderea Coranului și Regatul Unit persecutând activiști pro-viață pentru rugăciunile lor în tăcere”.

În sfârșit, tabloidul conservator New York Post a afirmat într-un material intitulat “Gloriosul discurs Make Europe Great Again al lui JD Vance la München” că a fost “un spectacol delicios – un tânăr american, milenial și autodidact, care a criticat tehnocrații cu fețele cenușii ai acestui continent trist și obosit”.

În materialul de opinie scris de redactorul politic șef al revistei online britanice spiked, publicația din New York a afirmat că “vicepreședintele american nu s-a ferit deloc. I-a desființat pe demnitarii adunați pentru eșecurile lor în ceea ce privește libertatea de exprimare, democrația și securitatea”.

Vance “a enumerat acte recente de cenzură șocante care l-ar fi făcut pe Stalin să zâmbească mândru”, a scris ziarul deținut de miliardarul Rupert Murdoch, adăugând: “Discursul lui Vance nu a fost atât o adiere de aer proaspăt, cât un uragan de bun simț. A fost o furtună de rațiune care a lăsat mulți din Europa cu ochii mari și dornici de mai mult. Presa liberală îl acuză că «atacă Europa». Nu ne-a atacat. Ne-a vorbit. Ne-a îndemnat să redescoperim acele «binecuvântări ale libertății». Discursul lui a fost ferm, dar a fost și blând. A fost rugămintea dureroasă a unui vechi prieten care se teme că am pierdut drumul. A arătat cât de proaspătă și îndrăzneață este noua Administrație Trump”.

Surse: FoxNews, Catholic News Agency, The Telegraph, Global News, NBC News, Deutsche Welle, New York Times, Reuters, Axios, The Hill, Breitbart, The Daily Wire, New York Post, YouTube, X