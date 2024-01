Conducerea Boeing recunoaşte greşeala companiei după ce ușa unui avion Alaska Airlines s-a desprins în zbor

Şeful Boeing a recunoscut greşeala companiei, după ce unul dintre avioanele sale a suferit o explozie a uşii la scurt timp după decolare în SUA, transmite BBC, citată de News.ro.

Nimeni nu a fost rănit atunci când uşa neutilizată a cabinei s-a desprins vineri de la zborul Alaska Airlines din Portland, Oregon.

De la producerea incidentului, SUA a reţinut la sol 171 de avioane Boeing 737 Max 9.

Marţi, preşedintele şi directorul general al Boeing, Dave Calhoun, a declarat că firma „recunoaşte greşeala”.

Panoul uşii care s-a desprins din aeronavă cântărea 27 kg şi a fost folosit pentru a umple o ieşire de urgenţă care era încorporată în avion, dar care nu era necesară pentru Alaska Airlines. Secţiunea lipsă a avionului a fost recuperată din grădina unui profesor din Portland, potrivit National Transportation Safety Board (NTSB) din SUA.

De asemenea, s-a dezvăluit că, potrivit anchetatorilor, compania aeriană a impus restricţii asupra aeronavei în urma unor avertismente de presurizare în zilele de dinaintea incidentului.

Vorbind cu personalul Boeing, Calhoun a spus: „Vom aborda această problemă în primul rând recunoscându-ne greşeala. O vom aborda cu 100% transparenţă totală la fiecare pas”.

Calhoun a asigurat personalul că Boeing va colabora cu NTSB pentru a investiga cauza accidentului.

”Vor ajunge la o concluzie… FAA [Autoritatea Federală a Aviaţiei] care trebuie să se ocupe acum de clienţii companiilor aeriene care vor ca avioanele să fie repuse în funcţiune în siguranţă şi să se asigure că toate procedurile sunt puse în aplicare, inspecţiile, toate acţiunile de pregătire necesare pentru a se asigura că fiecare avion care va mai zbura pe cer este de fapt sigur şi că acest eveniment nu se mai poate repeta”, a spus el.

De asemenea, şeful Boeing a empatizat cu cei care au privit cu groază imaginile cu incidentul: „Când am primit acea imagine, tot la ce mă puteam gândi – nu ştiam ce s-a întâmplat, aşa că oricine ar fi trebuit să fie în scaunul de lângă acea gaură din avion. Am copii, am nepoţi şi la fel şi voi. Chestiile astea contează. Fiecare detaliu contează.”

Inspecţiile la Boeing 737 Max 9 continuă, după ce FAA a declarat că prima sa prioritate este „menţinerea siguranţei publicului zburător”.