Concerte, expoziţii, lecturi publice, ateliere şi întâlniri cu artişti şi scriitori, de Ziua Limbii Române la reprezentanţele Institutului Cultural Român din străinătate şi din Bucureşti

Concerte, expoziţii, lecturi publice, ateliere şi întâlniri cu artişti şi scriitori sunt organizate de Ziua Limbii Române la reprezentanţele Institutului Cultural Român din străinătate şi din Bucureşti, transmite News.ro.

Sărbătorită anual la 31 august în România şi Republica Moldova, Ziua Limbii Române oferă prilejul de a aduce în prim-plan nu doar frumuseţea şi expresivitatea acestei limbi, ci şi rolul ei de legătură între comunităţile româneşti de pretutindeni şi spaţiul cultural internaţional.

Expoziţia „Imaginea cuvântului – Desenând limba românăˮ reuneşte la Institutul Cultural Român lucrările a 17 membri ai Asociaţiei Clubul Ilustratorilor – o selecţie curatoriată de Andreea Constantin Moise – în perioada 29 august – 25 septembrie, de luni până sâmbătă, între orele 10.30 şi 17.00.

Desfăşurată sub sloganul „Cărţile schimbă vieţi”, prezenţa Institutului Cultural Român la Salonul Internaţional de Carte Bookfest Chişinău, între 3 şi 7 septembrie, atrage atenţia asupra importanţei culturii scrise în societatea contemporană.

ICR Paris organizează un atelier de iniţiere lingvistică şi culturală intitulat „Călătorie în limba română”, coordonat de scriitorul, traducătorul şi formatorul Sylvain Audet-Găinar. Evenimentul are loc vineri, 29 august, la sediul Institutului Cultural Român din Paris. Evenimentul continuă cu o incursiune în cultura şi civilizaţia românească – monumente, tradiţii şi gastronomie – prezentate printr-un joc de asocieri între cuvinte şi imagini. Momentul creativ al întâlnirii este dedicat realizării unor cărţi poştale inspirate de o călătorie imaginară în România, în care participanţii vor integra cuvintele româneşti învăţate pe parcurs. Atelierul se va încheia cu un schimb de impresii între participanţi şi o mini-expoziţie a lucrărilor, iar cea mai reuşită creaţie va fi răsplătită cu un premiu în cărţi oferit de Institutul Cultural Român.

ICR Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză, Institutul Limbii Române şi Leitorado Romeno/Lectoratul de limbă română de la Universitatea din Lisabona, va organiza sâmbătă, 30 august 2025, trei sesiuni de limbă, cultură şi civilizaţie românească pentru străini, coordonate de prof. Rodica-Adriana Covaci, cu participarea lect. univ. dr. Roxana – Stela Ciolăneanu, coordonatoarea lectoratului de limba română de la Universitatea din Lisabona. Sesiunile vor avea o durată de câte 20 minute fiecare, cu o pauză de 10 minute după fiecare curs şi se vor desfăşura la sediul ICR Lisabona (Rua do Barão 10).

ICR Varşovia, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Polonă şi în colaborare cu Şcoala „Calitate” din Cracovia – singura instituţie privată din Polonia care oferă un program permanent de cursuri de limba română ca limbă străină – va marca Ziua Limbii Române alături de cei care studiază şi predau această limbă în Polonia. Evenimentul festiv va avea loc sâmbătă, 30 august, şi se adresează cursanţilor Institutului Cultural Român de la Varşovia, elevilor Şcolii „Calitate”, precum şi studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior cu tradiţie în predarea limbii române: Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań (U.A.M.), precum şi lectoratele de limba română din cadrul Universităţii din Łódź şi Universităţii din Varşovia. Scopul acestui eveniment este de a sprijini şi consolida comunitatea celor care învaţă limba română ca limbă străină în Polonia, de a-i încuraja să continue aprofundarea studiului limbii, precum şi de a-i stimula să se implice activ în evenimentele culturale organizate de ICR Varşovia. Totodată, participanţii devin promotori ai culturii române în spaţiul polonez. Întâlnirea va fi găzduită de Ambasada României în Republica Polonă, unde se află şi sediul Institutului Cultural Român de la Varşovia.

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ din Istanbul va organiza un eveniment educaţional interactiv, sâmbătă, 30 august, de la ora 18.00, la Conacul Musurus Paşa din metropola turcă. Cu acest prilej, lect. univ. dr. Cristina-Ileana Rogojină va susţine prelegerea ştiinţifică cu titlul „Limba română: o călătorie cultural-lingvistică“ în cadrul unui workshop interactiv, structurat astfel: Secţiunea I. Limba română: o călătorie cultural-lingvistică. Activităţi practice. / Secţiunea a II-a: Oglinzi culturale: Proverbe româneşti şi turceşti în dialog. / Secţiunea a III-a: Bune practici în procesul de învăţare a limbii române. Evenimentul organizat de ICR Istanbul va pune în valoare patrimoniul lingvistic şi cultural românesc şi va evidenţia conexiunile lingvistice şi culturale dintre limbile română şi turcă, promovând, totodată, diversitatea culturală şi dialogul intercultural.

ICR Tel Aviv marchează Ziua Limbii Române printr-un concert organizat duminică, 31 august, de la ora 18:00, la Orchestra Simfonică din Haifa. Programul cuprinde un concert vocal-instrumental susţinut de Adina Cocargeanu, pianistă Opera Naţională Bucureşti, alături de Monica Schwartz, soprană israeliană de origine română. Muzica va fi împletită cu momente interpretate de Ethan Schmeisser, pianist şi dirijor, creionând astfel un omagiu adus limbii române – limbă a creaţiei, expresiei artistice şi identităţii culturale.

ICR Madrid va găzdui luni, 1 septembie, evenimentul „Dialogul întotdeauna se întoarce”, o întâlnire între sculptură şi poezie contemporană. Evenimentul aduce împreună lucrările sculptorului Mihai Cămară – inspirate din opera lui Brâncuşi şi natura sacră a formei – şi versurile poeţilor Inma J. Ferrero (Spania) şi Dragoş Popa (România), într-un dialog artistic care transcende graniţele limbii vorbite şi pătrunde în expresia profundă a identităţii culturale.

Institutul Cultural Român, în colaborare cu Ambasada Ucrainei la Bucureşti şi Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin, a lansat prima serie de cursuri gratuite de limba română pentru cetăţenii ucraineni stabiliţi în România.

ICR organizează permanent la Bucureşti şi în reprezentanţele sale Cursuri extensive de limba română pentru străini, cu prezenţă fizică sau online, cu plată. ICR oferă în străinătate şi diverse programe de cursuri de limba română pentru copiii din comunităţile de români din afara graniţelor. La Viena, sesiunea de toamnă a cursurilor ICR de limba română pentru preşcolari va debuta pe 16 septembrie, în coordonarea doamnei Vasilea Mihali.

Programul ICR de rezidenţe pentru traducători în formare se desfăşoară în perioada 18 august – 21 septembrie şi îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române. Profesorii Paul Cernat, Aurora Firţa-Marin şi Carmen Vasile predau rezidenţilor cursuri de Limba Română: Introducere în limba română – noţiuni de gramatică şi sintaxă; Introducere în literatura română şi Seminarii de traductologie.