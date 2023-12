Comunitatea de afaceri din Austria consideră un pas important aderarea parțială a României și Bulgariei la Schengen / Cancelarul german Olaf Scholz promite să sprijine integrarea deplină

Im Frühjahr werden die Binnengrenzkontrollen an Luft- und Seegrenzen zu Bulgarien und Rumänien aufgehoben – als ein erster Schritt. Deutschland wird die volle Integration in den Schengenraum weiter unterstützen. So wächst Europa enger zusammen!

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 31, 2023