Sursa foto: ISU

Comisia Europeană a restricționat utilizarea de către pompieri a substanțelor chimice permanente în spumele de stingere a incendiilor

Comisia Europeană a adoptat vineri noi măsuri de restricționare a utilizării PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate) în spumele de stingere a incendiilor folosite de pompieri, potrivit unui comunicat al executivului european.

Instituția condusă de Ursula von der Leyen susțină că decizia protejează oamenii și mediul împotriva poluării chimice.

Comisia susține că spumele de stingere a incendiilor ar reprezenta o sursă majoră de poluare în UE.

Fără această restricție, aproximativ 470 de tone de astfel de substanțe chimice ar continua să fie emise în mediu în fiecare an, contaminând solul și apa, arată Comisia.

În plus, pompierii ar continua, de asemenea, să fie expuși la PFAS prezente în spumele utilizate.

Sunt disponibile spume de stingere a incendiilor fără PFAS, iar operatorii afectați au nevoie de suficient timp pentru a trece la alternative fără PFAS.

Comisia a propus perioade de tranziție specifice pentru diferite sectoare.

Această restricție se bazează pe evaluarea științifică a comitetelor Agenției Europene pentru Produse Chimice și a trecut de controlul Parlamentului European și al Consiliului.

Această restricție va intra în vigoare în mod oficial la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial. Aceasta va intra în vigoare după perioade de tranziție cuprinse între 12 luni și 10 ani, în funcție de utilizare, acordând timp pentru înlocuirea cu alternative mai sigure și mai eficiente.

PFAS nu se descompun în mediul natural. Acestea necesită o atenție deosebită, având în vedere numărul mare de cazuri de contaminare a solului și a apei, inclusiv a apei potabile. În ultimii 20 de ani, UE a luat măsuri din ce în ce mai mari pentru a controla riscurile generate de expunerea la PFAS.

