Comandantul operaţional al armatei poloneze admite că o rachetă lansată de un avion de vânătoare polonez, nu o dronă rusească, a lovit o casă în timpul incursiunii dronelor în septembrie 2025

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comandantul operaţional al armatei poloneze, generalul Maciej Klisz, a recunoscut vineri că impactul care a avariat acoperişul unei case în timpul incursiunii dronelor din septembrie în spaţiul aerian al Poloniei nu a fost cauzat de una dintre aceste drone, ci de o rachetă lansată de un avion de vânătoare polonez, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-un interviu publicat în ziarul Rzeczpospolita, generalul Klisz a mai precizat că în total 23 de drone au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei în noaptea de 9 spre 10 septembrie, după ce guvernul de la Varşovia raportase iniţial către Consiliului de Securitate al ONU reperarea a 19 drone.

Analiza evenimentelor a relevat că atunci „câteva sute de obiecte se îndreptau spre vest” dinspre Rusia, Belarus şi Ucraina, dintre care „23 au traversat graniţa poloneză”, a spus generalul polonez.

Referindu-se la casa din oraşul estic Wyryki, al cărei acoperiş a fost lovit de un proiectil, fără să provoace victime, comandantul polonez a admis de asemenea că „raportul preliminar asupra incidentului a fost emis prea devreme, cu prea multă precipitare”.

El a atribuit „informaţiile incorecte” răspândite atunci situaţiei de confuzie din acel moment, când fragmente de drone căzute la sol au fost prezentate ca drone complete şi inclusiv un avion civil de aeromodelism a fost confundat cu o dronă rusească.

Generalul polonez a confirmat că avioane de vânătoare au deschis focul asu pra acelor drone neidentificate, fără să se recurgă şi la alte mijloace ale apărării antiaeriene. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în această ţară au ridicat atunci de la sol avioane F-16 şi F-35 şi au doborât o parte dintre acele drone.

În timp ce responsabili polonezi, ucraineni şi occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei, aceasta a negat orice intenţie de a-şi trimite dronele dincolo de graniţele Ucrainei în timpul atacului efectuat în acea noapte asupra unor ţinte în această ţară, menţionând că dronele pătrunse în Polonia aveau o rază de acţiune de numai aproximativ 700 de kilometri. În alte situaţii când drone ruseşti au ajuns în spaţiul aerian al unor ţări vecine Ucrainei, Rusia a afirmat că sistemele de război electronic ucrainene au deviat dronele de la traiectoria către ţintele prestabilite.