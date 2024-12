Colecția de mașini de lux a lui Bashar al-Assad include un Ferrari F50, un Lamborghini, un Rolls Royce și un Bentley

Imagini video arată o colecție de mașini a președintelui sirian alungat Bashar al-Assad, adăpostită într-un garaj din apropierea palatului său principal din Damasc.

O înregistrare video, verificată de CNN, arată mai mult de 40 de vehicule de lux într-un garaj mare din vestul Damascului, la nord de cartierul Al-Mazzeh.

Printre mașinile văzute în filmare- un Ferrari F50 roșu – care se vinde în mod obișnuit pentru peste 3 milioane de dolari – un Lamborghini, un Rolls Royce și un Bentley. Cel puțin unul dintre vehicule poartă o plăcuță de înmatriculare din Damasc.

Un alt videoclip filmat de persoane care se plimbă prin garaj arată aceeași colecție de mașini.

În fața unei ofensive a rebelilor uimitor de rapidă, Assad și familia sa au fugit la Moscova și au primit azil politic, a declarat anterior o sursă oficială din Rusia pentru CNN.

