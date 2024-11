Coaliţia Vot Corect, raport ce vizează primul tur de scrutin la prezidenţiale: Sesizare la AEP, ANCOM să iniţieze o investigaţie în colaborare cu Comisia Europeană în legătură cu campania Tik Tok desfăşurată de candidatul Călin Georgescu

Coaliţia Vot Corect a publicat raportul de monitorizare a alegerile din 24 noiembrie, în care se arată că AEP a fost sesizată pentru demararea urgentă a unui control, iar ANCOM pentru iniţierea unei investigaţii, prin colaborare cu Comisia Europeană cu privire la campania Tik Tok desfăşurată de candidatul Călin Georgescu. Coaliţia arată că rezultatele au fost surprinzătoare inclusiv pentru majoritatea actorilor politici cotaţi cu şanse ridicate de a intra în cel de-al doilea tur de scrutin, deoarece vizibilitatea candidatului Călin Georgescu în peisajul electoral mainstream a fost foarte redusă, campania sa fiind bazată într-o mare măsură pe promovare considerată inautentică pe platforma Tik Tok şi pe lipsa finanţării campaniei, ceea ce ridică semne de întrebare, transmite News.ro.

Potrivit Raportului, ”alegerile din 24 noiembrie au fost competitive, iar drepturile fundamentale au fost în general respectate iar programarea alegerilor în trei săptămâni consecutive nu a reuşit să separe suficient alegerile prezidenţiale de cele parlamentare încât cele două campanii să nu se influenţeze reciproc şi a creat numeroase probleme organizatorice.

”Autorităţile electorale au organizat în general eficient aspectele tehnice ale procesului, dar complexitatea generată de suprapunerea perioadelor electorale a fost dificil de gestionat. Legislaţia electorală a fost lipsită de coerenţă cu privire la mai multe etape ale procesului, iar insuficienta reglementare a unor situaţii a făcut necesitatea adoptării urgente a unui Cod Electoral şi mai evidentă”, precizează Coaliţia.

Potrivit sursei citate, ”rezultatele au fost surprinzătoare inclusiv pentru majoritatea actorilor politici cotaţi cu şanse ridicate de a intra în cel de-al doilea tur de scrutin, deoarece vizibilitatea candidatului Călin Georgescu în peisajul electoral mainstream a fost foarte redusă, campania sa fiind bazată într-o mare măsură pe promovare considerată inautentică pe platforma Tik Tok şi pe lipsa finanţării campaniei, ceea ce ridică semne de întrebare”.

”Transparenţa procesului electoral a fost redusă de faptul că şedinţele Biroului Electoral Central nu au fost publice. Deciziile şi hotărârile acestuia au fost publicate în general într-un timp scurt, însă, în mod regretabil, procesele verbale ale şedinţelor au rămas secrete. Cele mai importante informaţii au fost transmise către public şi prin comunicate de presă. Mai multe decizii în interpretarea legii care au introdus restricţii au fost contestate, inclusiv de Vot Corect. Într-un caz, Birourile Electorale Centrale pentru alegerile prezidenţiale şi pentru parlamentare au interpretat diferit legislaţia legat de aceleaşi proceduri pentru fiecare scrutin. Faptul că o decizie restrictivă a BEC privind prelungirea votării în zilele de sâmbătă şi duminică a fost anulată în instanţă vineri, când votarea în străinătate deja începuse, a dus la situaţia fără precedent în care regulile privind votarea au fost modificate chiar în timpul votării”, spune în raport Coaliţia Vot Corect.

Analiza mai arată că respingerea arbitrară a unei candidaturi de către Curtea Constituţională, pentru motive cel puţin aparent imputabile şi altor candidaţi care au rămas în cursă şi fără a i se da persoanei vizate posibilitatea de a–şi prezenta argumentele, a afectat negativ inclusivitatea procesului de înregistrare a candidaturilor şi a creat un precedent periculos. ”În plus, încrederea publică în proces a fost diminuată de percepţia răspândită că această acţiune a fost menită să favorizeze un alt candidat cu un mesaj electoral similar. Autenticitatea semnăturilor de susţinere a candidaturilor ridică semne de întrebare în cazul unora dintre candidaţi, care nu au organizat niciun fel de campanie vizibilă de strângere a acestor date şi care în mod evident se bucură de susţinere publică foarte redusă. Vot Corect nu a putut observa procedura de verificare a semnăturilor la BEC, deoarece aceasta nu a fost publică, ceea ce a redus transparenţa”, precizează organizaţia.

Coaliţia Vot Corect mai afirmă că suprapunerea celor două campanii electorale a limitat semnificativ vizibilitatea campaniei pentru alegerile parlamentare.

”Campania pentru prezidenţiale a fost la rândul său lipsită de dinamism, cu un număr limitat de dezbateri reale, iar numeroasele controverse legate de integritatea mai multor candidaţi au înlocuit discuţiile despre programele politice ale acestora. Candidaţii au folosit intensiv mijloace de promovare online şi a fost remarcată prezenţa unor acţiuni de propagandă nemarcată, în principal pe TikTok”, arată raportul.

”Remarcăm lipsa de acţiune eficientă a instituţiilor publice în contracarea unor campanii care par a încălca legislaţia privind campania electorală şi finanţarea acesteia. Insuficienţa mijloacelor de promovare stradală în timpul campaniei, pe de o parte, şi cheltuielile semnificative pentru promovare stradală în afara campaniei pe de altă parte au redus eficienţa comunicării mesajelor de campanie către electorat şi au favorizat partidele de la guvernare. Afişajul stradal (panouri) are reguli excesiv de restrictive şi au fost remarcate numeroase încălcări ale legislaţiei. Au fost sesizate mai multe exemple de continuare a campaniei electorale în ziua de sâmbătă dinaintea scrutinului şi chiar în ziua alegerilor. Autorităţile nu au luat măsuri prompte în cazurile în care campania a fost continuată de persoane publice cu audienţă mare, dar au existat cazuri în care persoane private au fost sancţionate ca urmare a unor postări pe reţelele sociale în care îşi dezvăluiau preferinţele politice. Aceste intervenţii disproporţionate au potenţialul de a intimida alegătorii şi nu sunt justificate”, se mai menţionează în raport.

Coaliţia Vot Corect arată că ”transparenţa finanţării campaniei a fost redusă de faptul că AEP nu a mai publicat după 8 noiembrie nicio informaţie cu privire la veniturile şi cheltuielile competitorilor electorali, fără a oferi o explicaţie”.

”Date au fost publicate pe 25 noiembrie, iar acestea au relevat faptul că unul dintre candidaţi, Călin Georgescu, nu a declarat niciun venit sau cheltuială, ceea ce este neverosimil şi ridică semne de întrebare legate de autenticitatea declaraţiei. Autoritatea Electorală Permanentă a fost sesizată pentru demararea urgentă a unui control, iar ANCOM cu privire la iniţierea unei investigaţii, prin colaborare cu Comisia Europeană cu privire la campania Tik Tok desfăşurată de candidatul Călin Georgescu”, spune Coaliţia. Organizaţia menţionează că utilizarea constantă a subvenţiilor pentru presă şi propagandă a oferit un avantaj partidelor care beneficiază de bani publici cu mult înaintea începerii campaniei electorale. ” Pe lângă finanţarea declarată a campaniei, am identificat cazuri în care pagini afiliate partidelor politice au promovat candidaţi prin Facebook Ads fără a declara reclama politică sau în care candidaţi s-au promovat indirect prin intermediul unor influenceri, podcasturi sau artişti; nu e clar dacă au fost încheiate contracte pentru aceste servicii”, arată raportul. Coaliţia mai spune că zilele alegerilor s-au desfăşurat ordonat şi într-o atmosferă în general calmă, cu o prezenţă la vot de 52,55%.

”Procesul a fost evaluat pozitiv de observatorii Vot Corect în 97% din secţiile de votare observate în timpul deschiderii şi votării şi în 95% din secţiile observate în timpul numărării voturilor. În timpul votării observatorii au raportat aglomeraţie la 22% dintre secţiile vizitate, atmosferă tensionată la 4% şi prezenţa persoanelor neautorizate la 5%”, spune raportul.

”Chiar dacă la numărarea voturilor nu s-a observat falsificarea intenţionată a rezultatului decât în două cazuri, observatorii au notat că procesul s-a desfăşurat într-o atmosferă tensionată în 14% dintre secţiile de votare observate şi preşedinţii BESV au avut dificultăţi în completarea proceselor verbale în 11% din cazuri. Numeroasele apeluri primite la call center-ul organizat în ziua alegerilor au relevat faptul că unui număr de alegători li s-a refuzat abuziv dreptul de a vota la referendumul local în Bucureşti pe baza vizei de reşedinţă”, arată Coaliţia.

”După ziua alegerilor, organizaţia Expert Forum a transmis o sesizare prin care solicita AEP să verifice finanţarea campaniei electorale a candidatului Călin Georgescu şi a pus la dispoziţia cetăţenilor care doreau să facă acelaşi lucru informaţiile necesare. La foarte scurt timp, site-ul www.expertforum.ro a fost afectat de atacuri DDoS (distributed denial-of-service), ceea ce reprezintă un incident grav”, mai arată comunicatul.

Coaliţia Vot Corect este compusă din Expert Forum (EFOR), CIVICA, CSD (Centrul pentru Studiul Democratiei), Centrul pentru Resurse Civice / The Civic Resource Centre, Rădăuţiul civic şi Observatorul Electoral. Code for Romania a dezvoltat aplicaţia Vote Monitor. În Republica Moldova am colaborat cu Promo-LEX, iar în România cu observatori internaţionali acreditaţi de European Platform for Democratic Elections – EPDE.