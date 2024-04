CNA și autoritatea de reglementare din Franţa au semnat un acord de colaborare

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Monica Gubernat, a declarat vineri că instituţia îşi propune să consolideze schimbul de cunoştinţe şi experienţe între instituţia pe care o conduce şi Autoritatea de Reglementare pentru Audiovizual şi Comunicaţii Digitale (ARCOM) din Franţa, pentru a asigura o mai bună aplicare a directivelor europene privind serviciile media audiovizuale, în vederea protejării publicului larg de conţinutul „dăunător şi ilegal”, potrivit Agerpres.

„Acest schimb va facilita adaptarea rapidă şi eficientă a reglementărilor noastre naţionale la evoluţiile pieţei serviciilor media audiovizuale şi mai ales la noile provocări tehnologice. Nu în ultimul rând, prin colaborarea dintre CNA şi ARCOM ne angajăm să dezvoltăm şi să implementăm strategii eficiente pentru protejarea publicului larg de conţinutul audiovizual dăunător şi ilegal”, a spus Gubernat la o finalul unei sesiuni de lucru comune, iniţiată de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) din România, împreună cu Autoritatea de Reglementare pentru Audiovizual şi Comunicaţii Digitale (ARCOM) din Franţa, organizată, în perioada 10 – 12 aprilie, la Palatul Parlamentului.

Sesiunea, care a avut drept temă conţinutul online şi bunele practici în domeniu, furnizori şi utilizatori, noile reglementări europene în domeniul serviciilor media audiovizuale, s-a finalizat cu semnarea unui protocol de colaborare pe termen lung de către preşedinţii celor două instituţii, CNA şi ARCOM.

Potrivit lui Gubernat, CNA şi-a propus elaborarea unei strategii pe termen scurt, care va viza combaterea dezinformării „mai ales într-un an electoral dens pentru România”, şi una pe termen lung, ce se va concentra pe educaţia media şi pe dezvoltarea instrumentelor juridice fără caracter obligatoriu, în speţă autoreglementarea şi coreglementarea, prin „promovarea unei culturi a responsabilităţii şi transparenţei”.

„Acestea sunt şi direcţiile strategice principale ale acordului de cooperare şi de schimb de informaţii pe care l-am semnat astăzi, reprezentând angajamentul nostru comun pentru media mai sigure şi mai informate”, a punctat preşedintele CNA.

Preşedintele Autorităţii de Reglementare pentru Audiovizual şi Comunicaţii Digitale (ARCOM) din Franţa, Roch-Olivier Maistre, a apreciat că semnarea acordului „marchează reînnoirea unui parteneriat care se bazează pe recunoaşterea reciprocă a provocărilor comune”.

„Sunt de părere că împărtăşim aceeaşi ambiţie şi anume voinţa de a reglementa, ţinând cont de respectarea libertăţilor, a drepturilor fundamentale şi a intereselor publicului larg, toate mijloacele de comunicare într-un mediu digital, care traversează transformări rapide şi profunde. În ultimii 40 de ani, am fost uimit de cât de mult s-au accelerat transformările pe care le cunoaştem deja, transformările modurilor de utilizare, ale actorilor implicaţi, ale modurilor de difuzare, iar în faţa acestor bulversări aduse şi care urmează să fie accelerate de inteligenţă artificială reglementările trebuie să se adapteze constant la evoluţia acestui peisaj şi trebuie să capete de acum încolo o dimensiune supranaţională importantă, o dimensiune europeană foarte importantă pentru a fi mai eficace”, a spus Roch-Olivier Maistre.

El a subliniat că aceste reglementări „trebuie să rămână fidele principiilor care le guvernează şi anume respectul libertăţilor fundamentale pentru conţinutul nostru, dintre care libertatea de comunicare este foarte importantă, la fel ca şi protecţia publicului” şi a pledat pentru dezvoltarea unui sistem mediatic „sănătos şi sigur”.

„Suntem hotărâţi să acţionăm în mod hotărât, să ne adaptăm şi să ne consolidăm reglementările aferent în faţa multiplelor provocări aduse de platformele internaţionale. Acest moment reprezintă o oportunitate pentru noi toţi. Pentru că ce am face noi fără aceste instrumente, ce am face fără motoarele de căutare, ce am face fără platformele de partajare a materialelor video, a platformelor de mesagerie, care ne marchează viaţa de zi cu zi. Este o oportunitate fără precedent, însă poate să fi şi o sursă de riscuri pentru societăţile noastre, pentru modelele noastre democratice”, a mai spus preşedintele ARCOM.

La rândul său, ambasadorul Franţei la Bucureşti, Nicolas Warnery, a subliniat importanţa noilor reglementări europene în domeniul furnizării de servicii media audiovizuale în perspectiva alegerilor la nivel naţional şi european din acest an.

„Avem alegeri frecvent şi la nivel european şi la nivel naţional şi faptul că avem presă liberă, ziarişti care îşi exercită libertatea de gândire este un element al democraţiei. Avem de-a face cu mize noi, cu provocări noi, pe care trebuie să le prelucrăm şi cărora trebuie să le facem faţă”, a spus diplomatul francez.

Printre provocări, acesta a menţionat conţinutul mesajelor care incită la ură, dezinformarea, războiul hibrid, sau dezvoltarea platformelor online.

„Domeniul mass media este unul important, pe urmă avem reţelele sociale, avem conţinut cât mai difuzat. Înainte aveam profesionişti în mass media, acum oricine poate posta orice pe mass media şi poate ajunge mesajul la mii de persoane. În plus, contemporanii noştri nu mai au acces la informaţii decât pe reţelele de socializare, citesc acolo conţinut redactat de persoane care nu sunt profesioniste. Iată de ce se poate produce o derivă. Platformele online sau dezvoltat mult în ultima vreme, există această provocare a controlării conţinutului, în special dacă conţinutul este ilegal, şi există şi protecţia datelor cu caracter personal”, a arătat ambasadorul francez.

La sesiunea de lucru comună au participat, alături de preşedinţii celor două instituţii de reglementare, din partea ARCOM, Albin Soares-Couto, director – Direcţia Protecţia Audienţei, Pluralism şi Coeziune Socială, Lucile Petit, director – Direcţia Platforme Online, Bruno Schmutz, director – Direcţia Cercetare, Economie şi Prognoze, şi Gil Moureaux, Director Adjunct – Direcţia Afaceri Europene şi Internaţionale, din partea părţii franceze. Din partea CNA, la întâlnire au participat Valentin-Alexandru Jucan, vicepreşedinte CNA, vicepreşedinte EPRA – Platforma Europeană a Autorităţilor de Reglementare în Audiovizual şi membrii CNA Dorina Rusu, Oana Dincă, Ramona Sorescu, Orsolya – Eva Borsos, Cristina Ancuţa Pocora, Mircea Toma, Răsvan Popescu.