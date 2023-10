Clotilde Armand susține că două dintre cluburile cărora le-a suspendat activitata din cauza gălăgiei plătesc mii de euro chirie către o firmă fondată de șeful ANPC și administrată de soția lui: Câte controale credeți că a făcut Horia Constantinescu la It Cucina și Kayo?

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, susține, într-o postare pe Facebook, că două dintre cluburile cărora le-a suspendat activitatea din cauza gălăgiei plătesc chirie mii de euro chirie către o firmă fondată de șeful Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, și administrată de soția acestuia. ”Câte controale credeți că a făcut Horia Constantinescu la It Cucina și Kayo? Aștept replica de la Marcel Ciolacu”, scrie Clotilde Armand pe Facebook. Primarul Sectorului 1 precizează că ar fi vorba de Sociatea Rodrag Trade Co SRL, care l-a avut asociat la un moment dat pe Andrei Năstase, finul lui Horia Constantinescu și fiul fostului premier Adrian Năstase.

Redăm mai jos integral postarea lui Clotilde Armand:

”Am văzut că s-au stârnit multe reacții după ce am suspendat activitatea în cazul a nouă terase și baruri din Herăstrău și de pe Calea Victoriei, care dădeau muzica la maxim în week-end-uri. Am mai văzut și că unul dintre administratori a spus unor jurnaliști, care-l filmau cu camera ascunsă, că mută clubul pe o firmă nouă. Adevărul este că legea este făcută în favoarea acestor patroni, care se gândesc doar la profit și la bani. Că știu să fenteze legea, că au pregătite din timp firme care să preia imediat afacerea și care ignoră binele comunității locale.

Au cotropit Herăstrăul în timpul administrațiilor PSD și PNL, au cumpărat sau concesionat pe nimic malul și pontoanele lacului, și l-au transformat într-un loc în care scandalurile și fițele sunt la ele acasă. Nimeni nu i-a deranjat niciodată, pentru că au o reală protecție la nivel politic. Am spus-o și anul trecut, o spun și acum, cu exemple concrete.

It Cucina și Kayo sunt două dintre cluburile pentru care am avut nenumărate reclamații, dar instituțiile statului nu le-au controlat, ca și cum nu ar exista. Există o explicație, pe care ne-ar putea-o oferi chiar domnul premier Marcel Ciolacu. Ambele cluburi plătesc o chirie frumoasă, mii de euro/ lună, către firma fondată de unul dintre oamenii de bază ai PSD, Horia Constantinescu. Vorbim de președintele ANPC, chiar cel care ar trebui să controleze aceste cluburi.

Societatea Rodrag Trade Co SRL a fost înființată de Horia Constantinescu, și l-a avut asociat, la un moment dat, pe finul lui, Andrei Năstase, fiul fostului premier Adrian Năstase. În februarie 2006, Rodrag Trade Co SRL a cumpărat la un preț modest, de la administrația PSD a Sectorului 1, spațiul în care își desfășoară activitatea în prezent It Cucina și l-a extins (S+P+ Terasă), în 2010, în baza unei autorizații date lejer de administrația locală. În cazul locației clubului Kayo, situația s-a rezolvat mai ușor, Rodrag Trade Co SRL a concesionat imobilul cu structură de ponton de la ALPAB, în aprilie 2014, în timpul fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu.

Treptat, Rodrag Trade Co SRL a fost transferată unui offshore din Panama, și-a mutat sediul din strada Nordului în Dana 13 din Portul Constanța, iar administrator este soția lui Horia Constantinescu. Câte controale credeți că a făcut Horia Constantinescu la It Cucina și Kayo? Aștept replica de la Marcel Ciolacu.

Vă asigur de un lucru, nu ne vom opri aici!”