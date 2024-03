Clotilde Armand, inculpată în dosarul în care este acuzată de incompatibilitate de ANI / Primarul Sectorului 1 acuză că aceasta este „reacția sistemului PNL PSD” la anunțarea candidaturii sale

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunță că i-a fost schimbată calitatea de suspect în inculpat în dosarul în care este acuzată de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate (ANI). Ea acuză că aceasta este „reacția sistemului PNL PSD” la anunțarea candidaturii sale.

„Să vă mai dau un exemplu despre reacția sistemului PNL PSD la anunțarea candidaturii mele.

Probabil știți, sunt acuzată de fostul primar PSD (Diamante) că aş fi fost remunerată ilegal cu 2.500 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupţie la Primăria Sectorului 1. Am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene şi am contestat în instanţă raportul ANI. Apropos, în acelaşi timp în care au schimbat judecătorii, «Noaptea ca hoții!», m-au sunat de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 că se schimbă calitatea de suspect în inculpat (exact în timpul în care avocatul pleda în speța despre care v-am zis mai jos). Campania electorală începe mâine, iar Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au nevoie de știri cu primarii USR care să fie filmați în fața parchetelor și să fie atacați în prime-time de televiziunile de casă. Poate lumea nu vede ce dezastru economic patronează și ce tunuri financiare se dau în România. Oamenii nu mai pot fi mințiți cu astfel de montaje mediatice! Să vă spun ceva și despre modul profund defectuos în care s-a derulat ancheta. Nu am vrut să scriu nimic despre acest lucru, eram curioasă până unde vor merge”, susține Clotide Armand într-o postare pe Facebook.

Clotilde Armand continuă:

„❌ Au schimbat trei procurori până au găsit pe cineva care să semneze actele de acuzare împotriva mea.

❌ Cel care conduce ancheta este un polițist care a promovat anul trecut în timpul anchetei de la Poliția Sectorului 1 la Poliția Capitalei.

❌ Avocații mei au cerut informații de la procuror despre aceste schimbări. Nu am primit niciun răspuns!

❌ Am făcut plângeri la șefii din Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 și din Parchetul General cum este posibil să fie schimbați, fără nicio explicație, procurorii de caz? Nu am primit niciun răspuns!

❌Am făcut plângeri și la Inspecția Judiciară. Niciun răspuns!

Se pregătesc să termine rapid rechizitoriul și să mă trimită în judecată până pe 9 iunie. Oamenii nu mai pot fi mințiți cu astfel de montaje mediatice.

PS: Marcele, Nicule…. Haideți să ne judecăm în instanță cât mai rapid cu aceste dosare electorale deschise de voi. Fricoșilor. Acuzațiile nu se mai susțin încă din timpul verii, iar ancheta s-a șubrezit în ultimele luni. Toți martorii audiați -unii chiar din PSD- PNL, unii din Prefectură (care a dat aviz de legalitate pe dispoziții), unii de la Direcția Juridică – au declarat că dispozițiile sunt legale și că nu este nimic în neregulă.”

Context. Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au anunţat, în 26 august 2023, că au dispus efectuarea urmăririi penale faţă primarul Sectorului 1 pentru cinci fapte de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată.

Procurorii notează în ordonanţă că suspecta ar fi semnat o dispoziţie prin care s-a desemnat manager al proiectului „îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie „, cod proiect MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151 şi ca urmare a acestui act a realizat foloase materiale constând în venituri aferente activităţilor prestate în calitatea de manager de proiect.

Anchetatorii precizează că Armand ar fi semnat o dispoziţie prin care şi-a majorat indemnizaţia de bază brută aferentă lunii aprilie 2022, cu suma de 3.744 lei, pentru timpul lucrat în luna aprilie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, dispunând totodată aducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziţiei şi ar fi semnat o dispoziţie prin care şi-ar fi majorat indemnizaţia de bază brută aferentă lunii mai 2022, cu suma de 5.616 lei, pentru timpul lucrat în luna mai 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, dispunând totodată aducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziţiei.

Totodată, Parchetul arată că suspecta ar fi semnat o dispoziţie prin care şi-a majorat indemnizaţia de bază brută aferentă lunii iunie 2022, cu suma de 3.744 lei, pentru timpul lucrat în luna iunie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, dispunând totodată aducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziţiei.

Tot în acest caz, anchetatorii spun că suspecta ar fi semnat o dispoziţie prin care şi-a majorat indemnizaţia de bază brută aferentă lunii iulie 2022, cu suma de 5.616 lei, pentru timpul lucrat în luna iulie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, dispunând totodată aducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziţiei.

Dosarul s-a constituit ca urmare a sesizării formulate de către Agenţia Naţională de Integritate, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.