Ciucă: Valorile democratice sunt ameninţate, ordinea mondială este în pericol. În România această ameninţare are un nume, coaliţia toxică dintre PSD şi AUR, un PSD aurit, care deschide uşa influenţelor străine şi aduce declin economic

Preşedintele PNL, Nicoale Ciucă, candidat la alegerile prezidenţiale, a declarat, miercuri, în cadrul evenimentului de prezentare a programului său de prezidenţiabil că valorile democratice sunt ameninţate, ordinea mondială este în pericol, iar în România această ameninţare are un nume, „coaliţia toxică dintre PSD şi AUR, un PSD aurit, care deschide uşa influenţelor străine şi aduce declin economic ţării noastre”, transmite News.ro.

Niolae Ciucă a declarat în cadrul evenimentului că vine de la Pleniţa, o localitate mică din Oltenia, iar până aici a străbătut un drum lung.

„Am fost soldatul, am fost ofiţerul şi am fost generalul armatei acestei ţări. Am servit cu credinţă drapelul României pe care îl port în inimă şi astăzi. Am fost apoi ministrul apărării, prim-ministru şi astăzi preşedintele Senatului. Iată, am ajuns în această seară în faţa dumneavoastră purtând pe umeri o nobilă responsabilitate care mă obligă şi mă onorează. Şi anume câştigarea preşedinţiei României”, a spus preşedintele PNL.

El a arătat că lumea noastră, din estul Europei, are la frontiere un război sângeros.

„O criză economică pândeşte la orizont şi s-a vorbit aici despre îngrijorările economice. Statele totalitare pun în discuţie liniştea politică şi economică a lumii libere. Rusia, China, Iranul şi Corea de Nord întreţin conflicte cu potenţial explosiv. S-au modificat marile rute de comerţ şi accesul la resurse. Economiile care dau stabilitate Occidentului se clatină. România trăieşte acest moment fierbinte al istoriei. Destinul ei atârnă de inteligenţa ei politică. Reuşita sau eşecul ei depind de capacitatea de a cântări corect prezentul, dar mai ales viitorul. Căci în acest gen de crize, statele cu viziune văd oportunităţi. În ameninţările sărăciei şi războiului, liderii cu clar viziune văd şanse pentru economie şi securitate naţională”, a spus Ciucă.

Preşedintele PNL a mai arătat că vedem ascensiunea populismului şi extremismului în Europa şi, desigur, în alte părţi ale lumii.

„Valorile democratice sunt ameninţate, ordinea mondiale este în pericol. În România această ameninţare are un nume. Coaliţia toxică dintre PSD şi AUR, un PSD aurit, de fapt, care deschide uşa influenţelor străine şi aduce declin economic ţării noastre. Este rolul nostru, cel mai mare partid liberal de dreapta, să oprim acest lucru. Am jurat să servesc şi să protejez ţara noastră, iar aceasta este cea mai bună modalitate de a o face”, a arătat Ciucă.

„Cred că putem opri această ameninţare şi să ajutăm patria noastră să crească şi să prospere. Aceasta este esenţa programului meu prezidenţial. România poate şi trebuie să transforme ameninţările în oportunităţi. Poate şi trebuie să transforme crizele în avantaje. Poate şi trebuie să transforme dificultăţile în ocazii de dezvoltare”, a completat Ciucă.