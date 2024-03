Ciucă: Proiectul pe liste comune PNL-PSD la Primăria Capitalei şi la Primăriile de sector are o susţinere majoritară

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, luni, că proiectul pe liste comune PNL – PSD pentru Bucureşti are „o susţinere majoritară”, de peste 50%, iar acesta presupune o coerenţă între municipalitate şi sectoare, transmite Agerpres.

„Ca să încheiem cu această fractură între primarul general şi primarul de sector şi Consiliul local de la municipiu sau de la sector, avem nevoie ca toate listele să aibă susţinerea ambelor partide. (…) Am hotărât să mergem pe liste comune la Parlamentul European cu o echipă legitimată, consolidată care să-i reprezinte pe români. La Primăria Capitalei şi la Primăriile de sector am acceptat să avem o abordare comună pentru că este rezultatul sondajelor pe care le-am efectuat. Proiectul acesta pe liste comune are o susţinere majoritară de peste 50%. Cetăţenii români, în toată această vâltoare de schimbări, aşteaptă o coerenţă a deciziei politice, o oarecare ordine în ceea ce înseamnă proiecte, idei şi decizii politice”, a declarat Ciucă, la Senat.

Întrebat dacă, după decizia listelor comune la europarlamentare şi alegerile pentru Primăriile din Capitală, urmează tot un candidat comun pentru alegerile prezidenţiale din septembrie, Ciucă a spus: „Aşteptăm decizia electoratului, în urma desfăşurării procesului electoral din 9 iunie şi apoi vom lua o decizie”.

Preşedintele PNL a informat că, în şedinţa de luni a coaliţiei, se va o decizie privind un candidat comun PNL – PSD la Primăria Capitalei, iar acesta va fi anunţat bucureştenilor.