Ciucă: PNL resimte o erodare a ceea ce a însemnat asumarea guvernării de la finele anului 2019 şi până astăzi / ”Trebuie să le spunem oamenilor ce nu am reuşit să facem, fără să dăm vina pe altcineva”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, duminică, în oraşul Ianca din judeţul Brăila, cu ocazia lansării candidaturii la funcţia de primar a subprefectului Adin Boboc, că PNL resimte o erodare a ceea ce a însemnat asumarea guvernării de la finele anului 2019 şi până astăzi, transmite Agerpres.

„Oamenii merg la urne şi se întreabă pe cine să votez, mai ales că PNL resimte o erodare a ceea ce a însemnat asumarea guvernării de la finele anului 2019 până astăzi, cu perioade destul de complicate, unele la care nu s-ar fi gândit nimeni, cu probleme la care de multe ori am refuzat să ne gândim că ne-am putea confrunta cu ele, dar viaţa ne duce acolo unde nu ne aşteptăm. Şi într-adevăr, PNL s-a aflat la guvernare în toată această perioadă, asumându-şi această responsabilitate cu toate riscurile. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim cu oamenii, cu aceia care se duc să voteze, să le explicăm ce s-a întâmplat, ce am făcut bine şi ce nu am făcut bine sau ceea ce nu am terminat. Este nevoie de un dialog permanent şi să existe acea onestitate să le spunem oamenilor despre ce este vorba”, a declarat Nicolae Ciucă.

Liderul liberal a subliniat că în această guvernare asumată sută la sută de PNL s-a reuşit „asigurarea stabilităţii politice a ţării”.

„Într-adevăr, pe această guvernare, fie că am avut guvernarea asumată sută la sută PNL, fie că am fost în alianţă fie cu unii, fie cu ceilalţi, dar am fost la guvernare, am avut prim-ministru şi am reuşit să ţinem ţara în echilibru, am reuşit să asigurăm stabilitatea politică a ţării, pentru că, fără stabilitate politică, astăzi nu puteam să discutăm de niciun fel de realizare, de niciun fel de progres, de niciun fel de dezvoltare, de niciun fel de proiecte care s-au îndeplinit. La fel de bine trebuie să le spunem oamenilor ce nu am reuşit să facem, fără să dăm vina pe altcineva. Cine dă vina pe altcineva nu este om politic şi responsabil, nu îşi asumă. Dacă te duci în faţa oamenilor trebuie să îţi asumi toate chestiunile şi să le spui oamenilor: ‘fraţilor, atât am putut, mai mult nu am reuşit, vedem ce putem face de aci înainte'”, a mai spus Nicolae Ciucă.

El a precizat că va reveni la Brăila, unde PNL are o filială „inimoasă şi hotărâtă să câştige alegerile locale şi nu numai”.

„Brăila este unul dintre judeţele cu cel mai mare potenţial agricol. (…) Oraşul Ianca este al doilea mare oraş din judeţul Brăila, este important să se identifice potenţialul, este important să se identifice oportunităţile care pot fi folosite pentru dezvoltarea oraşului, este important să existe o linie de colaborare şi de coordonare între ceea ce se întâmplă la Ianca, cu Brăila şi celelalte administraţii liberale. (..) Oamenii trebuie să înţeleagă că realizările primarilor din Transilvania s-au făcut cu oamenii care au avut viziune, curaj şi hărnicie să îşi absoarbă fondurile europene. Banii europeni au fost cele care au realizat dezvoltarea, sigur şi investiţiile din bugetul de stat. Am încredere şi în Alexandru Popa, în Cătălin Canciu, şi în Adin Boboc. Alegi cu sufletul şi cu mintea pentru viitorul copiilor care aşteaptă să le dăm ceva. Noi am luat de la bunicii noştri, părinţii noştri să le dăm mai departe zestrea noastră. Alegeţi cel mai bun om care să vă reprezinte şi să aveţi încrederea că va face ceva pentru Ianca, iar din perspectiva mea acela este subprefectul Adin Boboc”, a mai spus Ciucă.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a fost prezent duminică, în judeţul Brăila, pentru a fi prezent la lansarea candidaturii la funcţia de primar al oraşului Ianca, alături de prim-vicepreşedintele PNL europarlamentarul Rareş Bogdan, vicepreşedintele PNL preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma şi ministrul Dezvoltării, Adrian Veştea.

„Iubesc Ianca şi sunt revoltat în faţa abuzurilor şi nedreptăţilor la care sunt supuşi locuitorii oraşului. Mă doare sufletul când văd cum a ajuns acest oraş, care a servit ani şi ani de zile doar intereselor de partid. Ianca este astăzi un oraş sufocat de taxe şi îngropat în gunoi, la propriu. Eu sunt de partea oamenilor, eu sunt de partea dumneavoastră. Am decis să fac pasul în faţă şi să iau atitudine publică în faţa acestor nedreptăţi, nu pentru mine, ci pentru Ianca, pentru oamenii din Ianca. Trebuie să terminăm cu dictatura în Ianca, trebuie să terminăm cu teroarea în care sunt ţinuţi oamenii. Să terminăm cu intimidările şi ameninţările cu pierderea locurilor de muncă sau a altor drepturi legale. Mie nu îmi este frică de ei! Sunt un om asumat, nu pot fi şantajat şi nici intimidat. Vă asigur că voi rămâne ‘pe poziţie’ şi voi lupta până la capăt, pentru că singura mea dorinţă este ca oraşul Ianca să prospere, iar locuitorii lui să îşi recapete demnitatea şi respectul pe care îl merită”, a declarat Adin Boboc.

Preşedintele PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa, care şi-a anunţat de curând candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean Brăila, a reiterat şi cu această ocazie mesajul că, la nivelul judeţului Brăila, PNL nu a făcut şi nici nu va face vreodată alianţă cu PSD.

„Noi, la Brăila, nu am făcut, nu facem şi nici nu vom face vreodată alianţă cu PSD. Acesta a fost ţelul meu de când am intrat în politică, să ne luptăm pentru schimbarea administraţiei locale, nu doar pentru a schimba pe cineva din funcţie, ci pentru a face lucruri concrete pentru oameni. Cred că alături de prietenul meu Adin Boboc putem aduce schimbarea în judeţul Brăila şi în oraşul Ianca”, a spus deputatul Alexandru Popa.