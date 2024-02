Ciucă le-a promis liberalilor guvernarea împreună cu PSD și în 2025

Nicolae Ciucă le-a promis liderilor PNL reuniți în ședința Biroului Politic Național că guvernarea împreună cu PSD va continua și după cele patru rânduri de alegeri din acest an, au declarat surse liberale pentru G4Media.

”Sunt convins ca ati avut intalniri cu omologi din tari europene si non europene, iar România a fost apreciata pentru formula de stabilitate. La finalul negocierilor, pornind de la cele spuse, am reusit ca in final sa venim cu o formula agreata de comasare a alegerilor europarlamentare cu locale și la liste comune la europarlamentare, care să permită continuitatea proiectelor noastre. Este un prim pas pentru o guvernare responsabilă după 2024. O guvernare puternică pentru România. Este un efort important, dar trebuie sa primeze mai mult interesul României și al românilor”, a declarat Nicolae Ciucă în ședința liberalilor.

Liderii PNL au votat în cele din urmă cu o majoritate confortabilă comasarea alegerilor și participarea la liste comune cu PSD.

Singurii liberali care s-au opus au fost Ilie Bolojan, Florin Birta, Ioan Turc, Robert Sighiartău, Florin Câțu și Cristian Buican.

PSD și PNL guvernează împreună din 2021, după ce USR a ieșit de la guvernare.