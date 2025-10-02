Circulaţia pe Transalpina, oprită pentru a doua oară săptămâna aceasta, din cauza zăpezii

Circulaţia pe Transalpina este oprită înceoând de joi, fiind pentru a doua oară săptămâna aceasta când este luată o astfel de decizie, din cauza vremii nefavorabile, transmite News.ro.

„Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulaţia rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea)”, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Reluarea traficului va fi posibilă în funcţie de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.

Cicruclaţia pe acelaşi tronson a fost oprită până miercuri diineaţă, din cauza viscolului şi a poleiului.

Meteorologii au anunţat că de joi până sâmbătă seară temperaturile vor fi scăzute, va ploua, iar la munte va ninge. Zone din jumătatea de sud a ţării se vor afla în acest interval sub avertizări de ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului. La munte, la peste1500 de metri altitudine, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 – 40 de centimetri.