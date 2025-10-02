G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Circulaţia pe Transalpina, oprită pentru a doua oară săptămâna aceasta, din cauza…

Sursa foto: Turnul Sfatului

Circulaţia pe Transalpina, oprită pentru a doua oară săptămâna aceasta, din cauza zăpezii

Articole2 Oct • 53 vizualizări 0 comentarii

Circulaţia pe Transalpina este oprită înceoând de joi, fiind pentru a doua oară săptămâna aceasta când este luată o astfel de decizie, din cauza vremii nefavorabile, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulaţia rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea)”, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Reluarea traficului va fi posibilă în funcţie de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.

Cicruclaţia pe acelaşi tronson a fost oprită până miercuri diineaţă, din cauza viscolului şi a poleiului.

Meteorologii au anunţat că de joi până sâmbătă seară temperaturile vor fi scăzute, va ploua, iar la munte va ninge. Zone din jumătatea de sud a ţării se vor afla în acest interval sub avertizări de ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului. La munte, la peste1500 de metri altitudine, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 – 40 de centimetri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

A nins pe Transalpina. Drumarii au intervenit pentru a curăța șoseaua / Zăpadă de 17 centimetri în județul Suceava 

Articole30 Sep 2024
0 comentarii

VIDEO Bucăţi de stânci, prăbuşite pe Transalpina. Șoseaua rămâne închisă

Articole8 Mai 2024
0 comentarii

A început deszăpezirea pe Transalpina. Se intervine până în zonele considerate problematice

Articole3 Apr 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.