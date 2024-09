Ciolacu: Sunt mai bun negociator decât Iohannis / Nu am avut nici o discuție cu președintele Iohannis despre legea candidaturii / Am o relație instituțională cu serviciile secrete, nu cer sfaturi politice / Am avut percheziție de la Securitate din cauza fratelui meu care făcea planuri să fugă din țară

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi la Hotnews că ”nu am avut nici o discuție cu președintele Iohannis despre legea candidaturii” acestuia pe listele PNL la alegerile parlamentare. El a spus că ”e un subiect parazitar într-o campanie electorală, a creat și multă frustrare”. Întrebat despre relația cu serviciile secrete, el a spus că ”am o relație instituțională cu serviciile secrete, dar nu cer sfaturi politice. Nu sunt membru al Securității, nu sunt ofițer”.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu:

Despre legea Iohannis: Cred că e un semn rău toată discuția, ne întoarcem acum 20 de ani. Avem așteptări că evoluăm. Nu putem să ne raportăm mereu trecutului. Consider că s-au făcut foarte multe greșeli în trecut, cred că e un subiect parazitar într-o campanie electorală. A creat și multă frustrare. Tind să îi dau dreptate dlui Iohannis, e inadmisibil să facem o lege pentru o singură persoană. Nici nu duc dorul de grija domniei sale.

Eu nu am avut discuții cu președintele României despre acest subiect

Despre serviciile secrete:

Am o relație instituțională. Nu am o relație de prietenie. Nu am citit rapoartele de vreo săptămână. A fost foarte alert programul. Dacă era ceva foarte urgent, presupun că aș fi primit o alertă. La sfârșitul săptămânii parcurg toate informările. Zona de război o parcurg tot timpul. Eu am făcut solicitări la servicii pe chestiuni interne. Am cerut foarte multe pe zona de fonduri UE, unde sunt foarte multe obstacole. Pe zona de transporturi, unde sunt cele mai mari investiții. Unde sunt foarte mulți bani trebuie și multă atenție.

Nu am o relație politică cu serviciile. Cred că aici a fost o greșeală, au fost politicieni care mergeau la tenis, la petreceri. Cred în cutuma de a împărți puterea serviciilor. Un director trebuie să fie de la opoziție și alt director să fie de la putere.

Am 56 de ani. Nu am fost nici membru PCR, fiind copil de pilot militar erau niște reguli foarte clare în ce privește familia. Am avut însă un frate mai rebel decât mine în tinerețe, cu părul lung, cu afișe cu Kiss și într-o zi a stat la un șpriț cu colegii și au făcut un plan să fugă în Iugoslavia. Și am avut percheziție de la Securitate în casă, deși tatăl meu era ofițer. Nu sunt membru al Securității, nu sunt ofițer. Nu am o relație și sub nici o formă nu cer sfaturi politice ofițerilor de intelligence.

Despre candidatura la prezidențiale

Fiecare ne raportăm la niște personalități. A fost președintele Havel în Cehoslovacia după căderea comunismului. A fost un exemplu pentru mine ca om politic, un om de echilibru, un om de cultură. Mi-ar fi plăcut pentru România un președinte precum Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, dar nu a intrat în politică sau în această bătălie

Cred că va fi o mobilizare a electoratului în turul 1. Și e benefic pentru legitimitate. Prioritățile oamenilor sunt economice acum

S-a dus epoca celor 10 ani de Româie educată. S-a dus vremea când împarți între stânga și dreapta. S-a dus vremea când președintele trebuie să se certe cu premierul. Președintele trebuie să stabilească cu guvernul care sunt principalele priorități ale României, indiferent de dinamica politică

M-a deranjat remarca preșdintelui de ieri cu negocierile. Sunt mai bun negociator decât Iohannis. Dacă eu îmi asum public un lucru, îmi asum ca să obțin ceva mai bun pentru România. Am dus la Comisie un specialist, nu un om cu profil politic accentuat

Ce culoare politică va fi viitorul premier? Nu mi-e frică să spun adevărul. PSD va fi pe primul loc la parlamentare ca scor. E foarte greu să cred că va exista o majoritate fără PSD, ar trebui să unești partidele de dreapta cu AUR ca să izolezi PSD, ar fi și o eroare de fond. Și atunci am spus și mi-am asumat în fața partidului meu că dacă voi fi ales președinte voi numi premier de la alt partid. Nu mi-a adus aplauze din partid. I-am convins. Puterea trebuie împărțită. România are nevoie de 4 ani de construcție. Mi-aș dori să continui cu actualii parteneri de guvernare. Contracandidatul meu cred că face prea multe calcule și ascultă prea mult de consilier în loc să spună ce gândește

Despre un presupus blat cu PNL: Alegătorii vor decide. Toate partidele fac politică pentru a ajunge la guvernare. Presupun că și USR vrea la putere, deci în funcție de scor se vor creiona majoritățile. Ce are USR cu dreapta nu știu, ce are PNL cu dreapta nu știu. Sunt povești depășite, oamenii așteaptă politici publice și politicieni sinceri. După ce românii ți-au dat 50% pe listă comună cu PSD, tu vii și spui că românii sunt proști și că vrei unirea dreptei?

Ați fi dispus să numiți premier AUR? PSD nu va face alianță cu AUR, e un partid populist cu tendințe clare extremiste, cu comportament de dealer de case, agent imobiliar.

Cui veți lăsa conducerea PSD dacă ajungeți președinte? Toți foștii președinți ai PSD au vrut să lase moștenitori, dar nu i-a ieșit niciunuia. Am încredere în colegii mei să aleagă cu înțelepciune. Dacă au riscat ei cu mine…

Eu cu Sorin Grindeanu și Mihai Tudose sunt prieten. Ei sunt cei mai critici prieteni ai mei, de zeci de ori pe zi ne enervăm, cu Tudose e și mai rău. Eu nu mi-am ales în jurul meu yesman-i. E unul din marele noastre secrete. Normal că mai facem și glume, mai spunem marile adevăruri în glumă. Nu suntem la PCR, nici unul nu am fost în PCR

Șefii serviciilor sunt votați în Parlament, nu îi propune președintele României. Avizul se ia în CSAT. Trebuie o listă de 5-6 nume

Despre plagiate: Am înțeles că dnii Geoană, Ponta, Ciucă, Vlase sunt acuzați, dar unii au câștigat în instanță

Legile serviciilor: da, e nevoie de schimbarea legilor. În primul rând numărul de mandate: toți șefii de instituții trebuie să aibă maximum două mandate