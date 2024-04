Ciolacu, despre candidatul alianţei PSD-PNL pentru Primăria Capitalei: De mult timp nu am mai văzut un jihad aşa pe un candidat

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că de mult timp nu a mai văzut aşa ”un jihad” pornit la adresa unui candidat în alegeri, el susţinând că doar în cazul unor candidaţi pentru alegerile prezidenţiale a mai văzut, de-a lungul anilor, reacţii publice precum cele care îl vizează pe Cătălin Cîrstoiu. ”Eu l-am încurajat şi personal, şi public, şi-l încurajez în continuare să rămână Cătălin Cîrstoiu, natural, cum este el”, adaugă Marcel Ciolacu, potrivit News.ro

”De mult timp nu am mai văzut un jihad aşa pe un candidat. Mi-aduce aminte de alţi candidaţi, mai ales pentru funcţia de preşedinte. Ce se întâmplă acum, chiar cu unul dintre acei candidaţi am vorbit azi dimineaţă la telefon şi am şi spus că nu am mai văzut… Încă eu nu am aflat cu ce a greşit doctorul Cătălin Cîrstoiu, în afară de faptul că este candidatul alianţei PSD-PNL. Eu, ce am aflat întotdeauna despre Cătălin Cîrstoiu este că e un medic de excepţie, soţia dânsului, la fel, un medic de excepţie. Ce ştiu din cifre şi pe urmă m-am deplasat şi personal la Spitalul Universitar, este că este managerul care a atras cele mai multe fonduri europene. Sunt ferm convins – nici nu am intrat în campanie, suntem în precampanie – că în viitoarea perioadă domnul Cătălin Cîrstoiu va şti să dea şi explicaţii, şi argumente. E normal, nefiind obişnuit cu politica, câteodată să răspunzi. Eu l-am încurajat şi personal, şi public, şi-l încurajez în continuare să rămână Cătălin Cîrstoiu, natural, cum este el”, a afirmat Marcel Ciolacu, vineri seară, într-o conferinţă de presă susţinută la Suceava.

Afirmaţiile liderului PSD au fost făcute în contextul în care acesta a fost întrebat dacă medicul Cîrstoiu are în continuare susţinerea alianţei, având în vedere informaţiile apărute despre acesta în spaţiul public.