Ciocniri cu poliţia în faţa Downing Street, după demonstrațiile antiimigraţie din Southport / Protestul s-a desfășurat pe fondul tensiunilor provocate de moartea a 13 persoane, majoritatea copii, înjunghiate de un tânăr de 17 ani

Un protest violent a izbucnit, miercuri seară, în faţa Downing Street, unde protestatarii au aruncat cu rachete de semnalizare spre porţile reşedinţei premierului şi s-au ciocnit cu poliţia, relatează SkyNews. Protestul intervine în timp ce situaţia din Southport, oraşul din Anglia unde 13 persoane, majoritatea copii, au fost înjunghiate de un tânăr de 17 ani, rămâne tensionată după violenţe izbucnite marţi seară în urma unor informaţii false că suspectul ar fi fost solicitant de azil, transmite News.ro.

În urma revoltelor din ajun de la Southport, protestul de miercuri seara de la Downing Street a fost organizat de o mişcare radicală de dreapta care se numeşte Enough Is Enough (Destul e destul).

Poliţia Metropolitană impusese condiţii protestului, indicând demonstranţilor că trebuie să rămână într-o anumită zonă şi să se disperseze până la ora locală 20.30 (22.30, ora României).

Demonstranţii au început să scandeze şi să arunce cu conserve şi sticle, în timp ce forţele de ordine au apărut purtând echipament antirevoltă. Unii protestatari au încercat să dărâme un gard de protecţie şi s-au încăierat cu poliţia antirevoltă. Oamenii au aruncat cu rachete de semnalizare spre porţile Downing Street.

Câteva sute de protestatari care scandau „Conduceţi Britannia”, „Salvaţi-ne copiii” şi „Opriţi bărcile” au încercat să părăsească trotuarul de vizavi de Downing Street, sfidând condiţiile stricte ale Poliţiei Metropolitane.

Un bărbat a fost fotografiat fiind ţinut la pământ de cel puţin cinci poliţişti.

Unii dintre protestatari au aruncat, de asemenea, cu rachete de semnalizare spre statuia lui Winston Churchill din Piaţa Parlamentului, în timp ce alţii au strigat injurii la adresa manifestanţilor pro-ucraineni şi a poliţiei. În cele din urmă, protestatarii au fost reţinuţi în preajma Cenotafului.

Poliţia a făcut cel puţin 12 arestări la Whitehall. În încercarea de a menţine controlul asupra mulţimii, un elicopter al poliţiei survolează, de asemenea, zona capitalei pe fondul tulburărilor.

Poliţia din Liverpool declarase, la rândul său, că are „informaţii” despre mai multe evenimente potenţiale şi că un ordin de dispersare este în vigoare, astfel încât să nu se mai repete scenele din ajun de la Southport.