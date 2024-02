Cine este Remus Borza și cum a ajuns umbra președintele PNL, Nicolae Ciucă: ”Am convins niște colegi din Parlament să voteze guvernul Orban. De atunci sunt membru PNL”

Remus Borza, avocat specializat în insolvență, a ajuns umbra președintelui PNL, Nicolae Ciucă și este considerat unul dintre principalii sfetnici ai fostului premier pe probleme economice și nu numai.

Borza a fost unul dintre liberalii așezați în primul rând la conferința liderilor coaliției de luni, alături de alți lideri importanți din cele două partide, în seara în care s-a anunțat comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale.

Întrebat de G4Media.ro cum a ajuns mereu în proximitatea liderilor PNL și chiar consilier onorific pentru câteva zile la fostul premier Dăncilă (PSD), Borza a explicat că au contat ”cele șase – șapte voturi aduse de mine în Parlament pe data de 4 noiembrie când PNL a luat guvernarea în 2019”

”Am convins niște colegi din Parlament să voteze guvernul Orban. De atunci sunt membru PNL”, a declarat Borza pentru G4Media.ro.

Remus Borza a fost numit în premieră consilier onorific în 2019 de Viorica Dăncilă. La acel moment, Borza era deputat ex-ALDE. El fusese exclus din partidul lui Tăriceanu pentru că a refuzat să voteze moțiunea împotriva guvernului Grindeanu.

În februarie 2015, Remus Borza – la acea vreme administratorul judiciar al companiei Hidroelectrica – a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, el fiind acuzat că a direcţionat către societatea sa de avocatură contracte de asistenţă juridică, plătite de Hidroelectrica.

Borza susține că rolul său în PNL este de a încuraja reformarea clasei politice și că nu dorește să candideze la nici o poziție la alegerile din 2024.

”Parlamentar nu sunt, n-am cerut nimic nici de la Orban, nici de la Cîțu, nici de la Ciucă. Sunt un ardelean plecat acum 33 de ani de acasă, atașat de România. Ar trebui și dvs. să încurajați primenirea clasei politice. Dacă puneți tunurile pe mine nu o să intre nici dracu’ în politică. Altminteri se vor perpetua la butoane aceiași oameni. Nu tăiați aripile oamenilor din mediul antreprenorial care vor să vină în politică”, a mai spus Borza.

El susține că are cazierul curat după ce Curtea Constitițională ar fi declarat în 2018 neconstituționale textele în baza cărora a fost condamnat la închisoare cu suspendare de Înalta Curte în 2015.

”Mai terminați cu penalul ăsta. Dintotdeauna cazierul meu a fost alb. Am explicat și rațiunile pentru care am acceptat să reprezint Hidroelectrica și ca avocat. Mai dați-mi încă o companie care a câștigat toate procesele la ICSID. Am luat 70 de mii de euro onorariu. Banii au ajuns pentru șase luni. Eu am platit din buzunar patru ani reprezentarea în procese. Chiar și procurorul recunoaște că n-a fost prejudiciu.

N-așteptam să mă declare erou, dar un minim respect. Sunt un bun român. Cred că prin tot ce-am făcut la Hidro am apărat interesele statului. E cea mai valoroasă companie din România ca să nu spun în mare parte datorită doar mie”, susține fostul avocat al Hidroelectra pe vremea când era și administrator special al companiei.

Borza este președintele organizației oamenilor de afaceri din PNL și secretar executiv al comisiei pentru campania electorală la europarlamentare.

Este și Mare Orator al Marii Loji Nationale din România.