Christopher Walken: „Nu am un telefon mobil. Nu am trimis niciodată e-mailuri” / Actorul spune că se poate uita la televizor doar cu ajutorul unei antene de satelit de pe casă

Actorul Christopher Walken a declarat pentru The Wall Street Journal că relația sa cu tehnologia este inexistentă, până la punctul în care nu deține un telefon mobil și se uită la televizor doar prin intermediul unei antene parabolice amplasate pe acoperișul casei sale. Walken a cerut companiei Apple să îi trimită copii DVD ale serialului „Severance” pentru a-și putea viziona prestația din primul sezon al aclamatului serial dramatic, scrie Variety.

„Eu nu am tehnologie. Am doar o antenă parabolică pe casa mea. Așa că am văzut „Severance” pe DVD-uri pe care au avut bunăvoința să mi le trimită”, a declarat Walken. „Nu am un telefon mobil. Nu am trimis niciodată e-mailuri sau, cum îi spuneți voi, nu am scris pe Twitter.”

În ciuda acestui fapt, el nu pare să se simtă exclus într-o lume în care oamenii sunt dependenți de dispozitivele lor, scrie Business Insider.

„Nici eu nu am avut niciodată un ceas. Dar dacă am nevoie de oră, întreb pe cineva. La fel, din când în când, când am nevoie să folosesc un telefon, întreb dacă pot împrumuta unul”, a declarat Walken.

De asemenea, el și-a amintit cum, în 2010, „telefoanele au sunat în teatru” în timpul unei piese în care juca.

„Dacă nu asta, îți filmau reprezentația. M-am gândit, asta e, s-a terminat. Nu mai pot să o fac”, a spus Walken despre incident.

Aceasta nu este prima dată când actorul din „Dune: Part Two” a vorbit despre faptul că nu folosește telefoane sau computere.

În timpul unei apariții din 2020 la emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert”, Walken a precizat că nu se „opune” tehnologiei moderne, doar că „a ajuns prea târziu la ea”.

„Cred că sunt chiar la o anumită vârstă la care pur și simplu a trecut pe lângă mine, și nu m-am implicat niciodată în ea pentru că ar fi ciudat să o am. Orice copil de 10 ani ar fi mult mai bun la asta decât mine”, i-a spus Walken lui Colbert.

De asemenea, Walken nu este singura celebritate care a vorbit despre preferințele sale tehnologice.

În 2023, Christopher Nolan a declarat că nu deține un smartphone și că își scrie scenariile pe un computer fără acces la internet pentru a nu fi distras.

„Cred că tehnologia și ceea ce poate oferi este uimitor. Alegerea mea personală se referă la cât de mult mă implic”, a declarat Nolan pentru The Hollywood Reporter. „Dacă îmi generez materialul și îmi scriu propriile scenarii, să fiu toată ziua pe un smartphone nu mi-ar fi foarte util.”

În timpul unei apariții pe podcastul „Therapuss with Jake Shane” de anul trecut, Ed Sheeran i-a spus lui Shane că „nu a mai avut un telefon din 2015”.

„Pur și simplu pierdeam interacțiunea din viața reală, așa că am scăpat de el; mi-am luat un iPad, am mutat totul pe e-mail, la care răspund o dată pe săptămână”, a spus Sheeran.

În ultimii ani, s-a discutat mult despre timpul petrecut în fața ecranului și utilizarea smartphone-urilor, în special în rândul copiilor și adolescenților. Chiar și personalități din domeniul tehnologiei precum Bill Gates și Steve Jobs și-au crescut copiii cu acces limitat la dispozitive tehnologice precum smartphone-urile.

Dar cercetările au sugerat că timpul excesiv petrecut în fața ecranului afectează negativ și creierul adulților, ducând la simptome precum tulburări de concentrare și de memorie.

Un studiu din 2019 a constatat că utilizarea excesivă a smartphone-urilor ar putea crește, de asemenea, riscul de tulburări cognitive, comportamentale și emoționale la adolescenți și adulți tineri.