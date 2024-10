China anunţă mai multe stimulente fiscale pentru redresarea economiei

China s-a angajat sâmbătă „să majoreze semnificativ” nivelul datoriei pentru revitalizarea economiei, dar investitorii încearcă să ghicească mărimea pachetului de stimulare, un detaliu vital pentru a aprecia longevitatea recentului raliu pe pieţele bursiere chineze, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Ministrul de Finanţe, Lan Foan, a declarat la o conferinţă de presă la Beijing că va ajuta guvernele locale să ţină sub control problemele legate de nivelul datoriilor lor, oferind subvenţii persoanelor cu venituri scăzute, sprijinind piaţa imobiliară şi majorând capitalul băncilor de stat, printre alte măsuri.

Aceştia sunt paşii ceruţi de investitori Chinei, în condiţiile încetinirii celei de-a doua economii mondiale ş a dificultăţilor de a depăşi presiunile deflaţioniste şi sporirea încrederii consumatorilor, pe fondul crizei din sectorul imobiliar.

Dar Lan a omis să prezinte valoarea pachetului de stimulare, ceea ce va prelungi probabil nervozitatea investitorilor, care aşteaptă clarificări în privinţa evoluţiei economiei şi a nivelului datoriei.

Datele economice din ultimele luni au fost sub estimări, sporind temerile că ţinta de creştere a Guvernului din acest an, de aproximativ 5%, ar putea să nu fie realizată, iar încetinirea economiei ar putea persista. Cu toate acestea oficialii de la Beijing şi-au exprimat „deplina încredere” că va fi îndeplinit obiectivul de creştere a economiei în acest an.

Pieţele bursiere chineze sunt la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, înregistrând în ultimele zile un avans de 25%, în aşteptarea măsurilor de stimulare.

Separat, Bloomberg a anunţat că China ia în considerarea injecţii de capital de până la 1.000 de miliarde de yuani în cele mai mari bănci de stat, deşi analiştii au avertizat asupra cererii reduse pentru credite.

FMI apreciază că nivelul datoriei Guvernului de la Beijing la 24% din PIB. Dar datoria publică generală, inclusiv cea a guvernelor locale, este estimată la aproximativ 16.000 miliarde de yuani, sau 116% din PIB.