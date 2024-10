Cher, Mary J. Blige şi Ozzy Osbourne au fost introduşi în Rock & Roll Hall of Fame

Cher, Mary J. Blige şi Ozzy Osbourne au intrat sâmbătă seară în panteonul rock-ului, în cadrul unei ceremonii organizate la Cleveland, Ohio, oraş unde se află muzeul dedicat Rock & Roll Hall of Fame, transmite AFP, transmite Agerpres.

Kool & The Gang, Dave Matthews Band, Foreigner, A Tribe Called Quest şi Peter Frampton au completat promoţia 2024 a panteonului rock, care s-a deschis încă de la prima sa ediţie, din 1986 şi către alte genuri: soul, blues, R&B, folk, country şi apoi rap.

Starul pop britanico-albanez Dua Lipa a deschis ceremonia cu un cover al hitului lui Cher „Believe”, iar supervedeta anilor ’70 – ’80 i s-a alăturat pe scenă.

„Am schimbat sunetul muzicii pentru totdeauna”, a spus Cher în timpul discursului ei, la aproape un an după ce a criticat ferm instituţia Rock & Roll Hall of Fame pentru că nu a inclus-o în panteon mai devreme. „A fost mai uşor să conving doi bărbaţi să divorţeze decât să intru în Rock & Roll Hall of Fame”, a glumit ea.

Big Mama Thornton, Alexis Korner şi John Mayall au primit menţiuni speciale pentru „influenţa muzicală”, în timp ce Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick şi Norman Whitfield au primit premii pentru „excelenţă muzicală”.

Suzanne de Passe, care a fost printre cele mai influente femei din industria muzicală în timpul erei „Motown”, a câştigat premiul dedicat profesioniştilor care nu sunt muzicieni.