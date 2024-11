Champions League se întoarce: Barcelona, Bayern, PSG și City joacă marți – Cine transmite la tv

După pauza luată pentru a face loc meciurilor naționalelor în Liga Națiunilor, Champions League revine cu etapa a cincea din faza grupelor. Bayern Munchen vs PSG este capul de afiș al zilei. Tot marți vor evolua însă și alte nume mari precum AC Milan, Barcelona, Inter, Manchester City și Arsenal.

Iubitorii fotbalului vor avea de unde alege, iar programul complet al duelurilor de marți poate fi văzut mai jos.

De la ora 19:00

De la ora 22:00

De știut despre noul format din Champions League

Cum arată clasamentul la comun din Champions League

The standings at the halfway point of the league phase 👀#UCL pic.twitter.com/4jRHTj92uZ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2024