Champions League – Cine transmite la tv meciurile de miercuri: FC Barcelona joacă la Belgrad

Inter Milano vs Arsenal Londra este derbiul zilei de miercuri, 6 noiembrie, din Champions League. Meciul se dispută pe Giuseppe Meazza și va debuta la ora 22:00. Într-o altă dispută a serii, FC Barcelona va juca la Belgrad, contra celor de la Steaua Roșie.

Cu un parcurs de excepție în LaLiga, FC Barcelona are nevoie de victorie la Belgrad, pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad.

Alte două meciuri interesante ale serii vor fi cele dintre Bayern Munchen și Benfica, respectiv PSG vs Atletico Madrid (două echipe în mare nevoie de puncte în actuala ediție a Ligii Campionilor la fotbal).

De la ora 19:45

De la ora 22:00

Meci de colecție între Inter și Arsenal (scor 1-5), la Milano

🔴⚪️ The Arsenal complete an unforgettable win in Italy winning 5-1 against Inter Milan 💯⚪️🔴 pic.twitter.com/ko625zGYzi

— GoonerNick (@nickvann1987__) November 4, 2024