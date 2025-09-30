CFR Călători va asigura transportul cu autobuze pe secţia Constanţa – Mangalia din 1 octombrie / Linia ferată pe această rută se închide pentru lucrări la infrastructura feroviară

CFR Călători va asigura transportul cu autobuze pe secţia Constanţa – Mangalia, începând de la 1 octombrie 2025, având în vedere închiderea liniei pe această rută pentru lucrări la infrastructura feroviară, a anunţat, marţi, operatorul feroviar, transmite Agerpres.

Circulaţia trenurilor de călătorii pe ruta Constanţa – Mangalia este suspendată în perioada 1 octombrie 2025 – 2 februarie 2026, pentru lucrări efectuate de către administratorul infrastructurii – CNCF CFR SA.

„CFR Călători asigură, începând cu data de 1 octombrie 2025, serviciul de înlocuire a transportului feroviar cu autobuze pentru asigurarea călătoriei pasagerilor pe ruta Constanţa – Mangalia şi retur, în baza biletelor achiziţionate în aceleaşi condiţii ca în perioada de circulaţie a trenurilor”, se arată în comunicat.

Programul de circulaţie al autobuzelor (indicativ RA) între Constanţa şi Mangalia, în perioada 1 octombrie 2025 – 13 decembrie 2025, este:

RA 8381: Constanţa (plecare 06:25) – Mangalia (sosire 07:44), în locul trenului R 8381; RA 8385: Constanţa (plecare 09:45) – Mangalia (sosire 11:04), în locul trenului R 8385; RA 8389: Constanţa (plecare 14:22) – Mangalia (sosire 15:41), în locul trenului R 8389; RA 8393: Constanţa (plecare 17:05) – Mangalia (sosire 18:24), în locul trenului R 8393; RA 8395: Constanţa (plecare 18:13) – Mangalia (sosire 19:32), în locul trenului R 8395; RA 8397: Constanţa (plecare 20:13) – Mangalia (sosire 21:32), circulă numai sâmbăta, în locul trenului R 8397; RA 8399: Constanţa (plecare 21:13) – Mangalia (sosire 22:40), nu circulă sâmbăta, în locul trenului R 8399.

De asemenea, între Mangalia şi Constanţa, programul este: RA 8380: Mangalia (plecare 05:40) – Constanţa (sosire 06:59), în locul trenului R 8380; RA 8384: Mangalia (plecare 07:56) – Constanţa (sosire 09:15), în locul trenului R 8384; RA 8386: Mangalia (plecare 12:03) – Constanţa (sosire 13:22), în locul trenului R 8386; RA 8392: Mangalia (plecare 15:53) – Constanţa (sosire 17:12), în locul trenului R 8392; RA 8396: Mangalia (plecare 18:27) – Constanţa (sosire 19:46), în locul trenului R 8396; RA 8398: Mangalia (plecare 19:45) – Constanţa (sosire 21:04), în locul trenului R 8398.

CFR Călători precizează că orele de plecare/sosire în staţiile din parcursul acestora, precum şi tarifele aplicate pot fi vizualizate pe www.cfrcalatori.ro, la secţiunea „Detalii/Preţ” din modulul de mers de tren, la căutarea trenurilor de pe ruta dorită.

Compania recomandă călătorilor să solicite informaţii despre orele de sosire şi de plecare ale trenurilor în/din staţiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport şi să consulte site-urile operatorului pentru informaţii actualizate despre modificările survenite în circulaţia anumitor trenuri.