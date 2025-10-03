Cercetătorii din Australia au creat materiale plastice naturale pentru ambalajele de uz cotidian

Oamenii de ştiinţă australieni au dezvoltat folii plastice naturale din zaharuri provenite din deşeuri alimentare, care ar putea înlocui ambalajele pe bază de petrol, oferind astfel alternative biodegradabile pentru utilizări alimentare şi agricole, informează agenția de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Studiul coordonat de Universitatea Monash din Melbourne (MON) evidenţiază potenţialul unui nou tip de plastic biodegradabil prin transformarea zaharurilor din deşeurile alimentare în biopolimeri polihidroxialcanoaţi (PHA), se arată într-un comunicat publicat vineri de această universitate australiană.

„Această cercetare demonstrează modul în care deşeurile alimentare pot fi transformate în folii ultrasubţiri, durabile şi biodegradabile, cu proprietăţi reglabile”, a declarat Edward Attenborough de la Facultatea de Inginerie Chimică şi Biologică din cadrul MON.

Prin selectarea unor tulpini bacteriene diferite şi amestecarea lor cu polimeri, cercetătorii australieni au produs pelicule care se comportă ca plasticul convenţional şi pot fi modelate în alte forme sau în mase solide, se arată în acelaşi comunicat.

În contextul în care producţia globală de plastic depăşeşte 400 de milioane de tone anual, din care cea mai mare parte este plastic de unică folosinţă, studiul oferă un cadru pentru proiectarea bioplasticelor pentru ambalaje sensibile la temperatură, folii medicale şi alte produse, abordând provocarea globală a deşeurilor din plastic de unică folosinţă.

Cercetătorii au hrănit două bacterii care trăiesc în sol – Cupriavidus necator şi Pseudomonas putida – cu o „dietă” atent echilibrată, compusă din zaharuri şi un amestec adecvat de săruri, nutrienţi şi oligoelemente, potrivit studiului publicat în revista britanică Microbial Cell Factories.

Odată ce microbii au produs plasticul în interiorul celulelor lor, cercetătorii l-au extras şi l-au turnat în pelicule ultrasubţiri cu o grosime de aproximativ 20 de microni, apoi au testat elasticitatea, rezistenţa şi comportamentul la topire al acestuia.

„Versatilitatea PHA-urilor înseamnă că putem reimagina materialele pe care le folosim în fiecare zi, fără costurile de mediu ale plasticului convenţional”, a declarat Edward Attenborough, adăugând că acest lucru deschide calea către alternative durabile în domeniul ambalajelor, în special acolo unde acestea pot fi transformate în compost împreună cu deşeurile alimentare sau agricole.

Cercetătorii australieni au declarat că lucrează în prezent cu parteneri din această industrie pentru a dezvolta ambalaje biodegradabile şi soluţii medicale cu potenţiale aplicaţii comerciale.