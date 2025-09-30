Cenzura talibanilor: au tăiat cablurile de fibră optică / Afganistanul este offline / ”Așa prevenim viciul”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

De la internet la birouri, scopul regimului islamist este decis să împiedice viața socială și comunicarea: fără zboruri aeriene și telefoane fără semnal, bănci deconectate: „Așa prevenim viciul”, spun ei, scrie La Repubblica.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

De două zile, Afganistan este offline. În lupta împotriva „viciului”, talibanii au tăiat rețelele de fibră optică care conectează țara la internet, aducând traficul de date la zero.

Nimic nu mai funcționează: nu există zboruri și telefoanele mobile sunt mute, băncile sunt deconectate și paralizate, însăși administrația publică este practic anihilată. Fără telecomunicații, chiar și fundamentele vieții sociale sunt suprimate: piețele sunt goale, deoarece comercianții și furnizorii nu mai comunică și este imposibil să se facă ordine și să se ajungă la un acord, scriu jurnaliștii italieni.

De la birourile private la companiile de asigurări, de la educație la mass-media, epoca de piatră s-a întors aici, blocând totul. Agenția Afp, de exemplu, a pierdut legătura cu biroul său de corespondență din Kabul în ultimele două zile.

Chiar și Afganistanul, devastat de războaie interminabile și apoi târât în Evul Mediu de talibani, este complet dependent de tehnologia comunicațiilor pentru viața sa de zi cu zi. Dar afganii riscă să fie nevoiți să învețe din nou să se descurce fără ele, deoarece nu există o dată sigură pentru o eventuală revenire online: talibanii au întrerupt pur și simplu serviciul fără nicio explicație detaliată.

Autoritățile religioase care conduc țara de la retragerea americanilor în 2021 au readus întunericul în viața socială prin eliminarea drepturilor femeilor și a libertății de exprimare, prin scoaterea din biblioteci a cărților nedorite și a cărților scrise de femei, prin interzicerea studiilor despre democrație și drepturile omului chiar și pentru bărbați (precum și prin interzicerea totală a educației pentru femei).

În mai, au interzis chiar și jocul de șah, justificând acest lucru prin teama că duce la jocuri de noroc și, prin urmare, este poarta către viciu.

Cu toate acestea, în acești patru ani, în care au reinstaurat practici precum pedepsele cu moartea și spânzurătorile publice pe străzi, nu au mers niciodată atât de departe încât să interzică internetul și chiar să îl demoleze fizic, tăind copacul conexiunii de la rădăcină. Au făcut acest lucru acum două zile, luni, la ora locală 17:00.

În ultima lună, presiunea talibanilor asupra acestei lumi a comunicării virtuale, atât de îndepărtată de mentalitatea lor primordială de gherilă de munte forjată de teocrația islamistă, a crescut de la o zi la alta.

La 17 septembrie, guvernul a interzis internetul în cinci provincii din nordul Afganistanului: Kunduz, Badakhshan, Baghlan, Takhar și Balkh. Ordinul a fost emis de liderul suprem, Hibatullah Akhundzada, și a fost limitat la banda largă, excluzând traficul de date de pe telefoanele mobile de la restricții. Attaullah Zaid, purtătorul de cuvânt al provinciei Balkh, a explicat măsura spunând că „a fost luată pentru a preveni viciile”.

Dar cruciada nu s-a oprit aici. Luni după-amiază, cu câteva minute înainte de întrerupere, un oficial guvernamental a declarat pentru Afp că comunicațiile vor fi „întrerupte treptat în această seară, când între opt mii și nouă mii de turnuri de telecomunicații vor fi scoase din funcțiune până la noi ordine”. Iar sub protecția anonimatului, el a explicat că „nu există alte mijloace sau sisteme de comunicare” și că „sectorul bancar, vama, întreaga țară vor fi afectate”.

Acesta a fost cazul, deci talibanii erau pe deplin conștienți de implicațiile unei intervenții atât de radicale, care a tăiat chiar și rețeaua de conexiuni care permite băncilor să comunice cu banca centrală afgană pentru plăți. Bancomatele însele, în marile orașe în care sunt disponibile, sunt în afara serviciului.

Prin urmare, eradicarea viciului identificat cu pornografia online este, pentru talibani, o prioritate față de elementele de bază ale vieții sociale. Chiar și agențiile ONU sunt în dificultate și depind acum exclusiv de telefoanele prin satelit și de comunicațiile radio.

„Fără telefoane sau internet suntem orbi”, toate afacerile și livrările noastre se fac prin intermediul telefoanelor mobile, astăzi toată lumea este acasă, iar piața este complet paralizată”, spune Najibullah, un comerciant de 42 de ani din Kabul.

Zborurile internaționale către Afganistan au fost anulate, iar semnalele de telefonie mobilă și internet au scăzut sub un procent din nivelul normal, potrivit observatorului NetBlocks.

Familiile separate fizic au pierdut contactul între ele, în timp ce televiziunea și rețelele prin cablu au dispărut. Bursa de valori Sarai Shahzada din Kabul este deschisă, dar reporterii Tolo News spun că ratele de schimb au rămas neschimbate de luni dimineață.