Centrul FILIA și alte 32 de ONG-uri reclamă faptul că Poliția nu mai furnizează datele despre violența împotriva femeilor și violența de gen

33 organizații neguvernamentale arată într-o scrisoare deschisă pentru ministrul de Interne că Inspectoratul General al Poliției Române a refuzat în acest an, pentru prima oară, să comunice datele statistice privind violența împotriva femeilor și violența de gen, în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul și cu recomandările grupului GREVIO pentru România.

Centrul FILIA cere o audiență la ministru pentru a discuta despre această problemă.

Scrisoarea integrală:

Cele 33 organizații neguvernamentale, semnatare ale prezentei scrisori deschise, vă solicită mai multă transparență cu privire la datele statistice privind violența împotriva femeilor și violența de gen, în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul și cu recomandările grupului GREVIO pentru România.

În ultimii 14 ani Centrul FILIA, prin reprezentantele sale, a solicitat Inspectoratului General al Poliției Române date statistice despre violența împotriva femeilor și violența de gen, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Aceste date au fost incluse în rapoarte de cercetare și monitorizare care au stat la baza fundamentării politicilor publice și proiectelor de lege pentru siguranța femeilor, cât și pentru contribuții către organizații internaționale precum Organizația Națiunilor Unite și Departamentul pentru Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului a Consiliului Europei.

Anul acesta am întâmpinat un refuz privind comunicarea situației statistice din domeniul violenței împotriva femeilor pentru fiecare județ în parte, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul IGPR motivând că ”informațiile nu se regăsesc în datele statistice disponibile la nivelul direcției noastre și nu există posibilitatea extragerii acestora.”

Acest răspuns contrazice datele furnizate de IGPR în anii anteriori, pentru fiecare județ în parte, despre faptele penale din sfera violenței domestice, despre victime, autori, relația dintre victimă și autor și despre ordinele de protecție. Pornind de la acest refuz, ne întrebăm dacă în prezent IGPR nu mai știe cu adevărat care este situația violenței împotriva femeilor pentru fiecare județ în parte sau deține aceste date, însă nu dorește să le comunice.

La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) funcționează Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, printre principalele sale atribuții fiind și faptul că:

– Centralizează şi furnizează date statistice privind activităţile desfăşurate de unităţile de poliţie, în scopul cuantificării şi evaluării rezultatelor obţinute de către acestea;

– Furnizează, la cerere, cu respectarea normelor legale şi procedurilor de lucru în vigoare, datele şi informaţiile deţinute, unităţilor de poliţie, altor unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, persoanelor fizice şi juridice;

Considerăm de interes public ca cetățenii să cunoască starea de fapt despre intervenția poliției în cazurile de violență împotriva femeilor atât la nivel național, cât și pentru fiecare județ. Aceste date sunt esențiale pentru a putea identifica provocările întâlnite de victime în raportarea faptelor penale din sfera violenței domestice și violenței sexuale. Totodată, sunt date esențiale pentru a înțelege dinamica existentă între serviciile destinate victimelor adulte ale violenței domestice pentru fiecare județ în parte, finanțate pe plan local și numărul de plângeri înregistrate la poliție.

În context, ne arătăm îngrijorarea cu privire la posibila încălcare de către structurile M.A.I. a prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Analizând atribuțiile Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, concluzia logică este că, la nivel central, datele solicitate există și este foarte ușor să fie extrase din baza de date. Același lucru reiese și din faptul că anii trecuți am primit acest tip de informații de la IGPR. Refuzăm să credem că, în anul 2024, unul dintre cele mai mari și mai bine finanțate Ministere nu are implementate sisteme informatice adecvate. Astfel, trimiterea la instituțiile subordonate reprezintă o formă mascată de refuz nejustificat de a aplica legea, o practică deosebit de îngrijorătoare. Este inacceptabil să ascundem realitatea violenței împotriva femeilor sub preșul unei presupuse lipse de informații!

Ne adresăm dumneavoastră, domnule Ministru, având încredere că pentru siguranța femeilor și fetelor, veți aduce mai multă transparență în ceea ce privește datele statistice înregistrate la nivelul IGPR. O problemă structurală a societății românești, care de prea multe ori rămâne ascunsă și neraportată, nu poate rămâne ascunsă și în rândul instituțiilor statului.

Pentru a discuta aspectele sesizate în această scrisoare, vă solicităm public o audiență, la care să participe și reprezentanții direcțiilor implicate.

Scrisoarea deschisă este susținută de Rețeaua VIF – Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și de Coaliția pentru Egalitate de Gen.

Organizații semnatare:

1. Centrul FILIA

2. Asociația Centrul pentru Inovare Publică

3. CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

4. Asociația CIVICA

5. FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

6. ActiveWatch

7. Asociația SEXUL vs BARZA

8. Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE

9. Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen (A.L.E.G.)

10. Societatea de Analize Feministe AnA

11. Asociaţia Front

12. Asociaţia E-Romnja (The Association for Promoting Roma Women’s Rights)

13. Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO)

14. Centrul de Studii in Idei Politice (CeSIP)

15. Asociația Plural

16. Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala (SECS)

17. Asociația Iele-Sânziene

18. Asociația Moașelor Independente

19. Asociația A.R.T. Fusion

20. Asociația GRADO

21. Asociația Transcena

22. Fundația Sensiblu

23. Asociația Femeilor împotriva Violenței – Artemis

24. Asociația ANAIS

25. Centrul de Mediere și Securitate Comunitară – CMSC

26. Asociația Pas Alternativ

27. Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii

28. Asociația V.I.S. Constanța

29. Asociția SPICC

30. Asociația Femeilor Universitare

31. Asociația Business Professional Women – România

32. Asociația Psihosfera

33. Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesület