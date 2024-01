Centru pentru vârstnici fără autorizaţie, descoperit într-o comună din Argeș / Cei 16 bătrâni cazați acolo ar fi fost aduși de la un cămin din Ilfov

Poliţiştii din Topoloveni s-au autosesizat şi în urma verificărilor efectuate au descoperit un centru de bătrâni care funcţiona într-un imobil din Leordeni, fără a avea autorizaţie, informează, vineri, IPJ Argeş, relatează Agerpres.

În acest imobil erau cazate 16 persoane vârstnice.

„În ziua de 04 ianuarie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Topoloveni s-au sesizat din oficiu referitor la posibila desfăşurare de activităţi specifice de cazare şi îngrijire de persoane vârstnice fără autorizaţie, la un imobil din localitatea Leordeni, efectuând verificări împreună cu reprezentanţi ai mai multor instituţii. Cu ocazia verificărilor efectuate de poliţişti, împreună cu reprezentanţii AJPIS Argeş, ITM Argeş, DSP Argeş şi pompieri argeşeni, au fost identificate, în 4 dintre încăperile imobilului în cauză, 16 persoane vârstnice”, precizează reprezentanţii IPJ Argeş.

Cel care se ocupa de administrarea activităţii este un bărbat de 66 de ani. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale.

„S-a stabilit că persoana care se ocupă de administrarea activităţii desfăşurate în locaţia supusă controlului, respectiv un bărbat de 66 de ani, desfăşoară activitatea în cadrul unei societăţi cu sediul social la o altă adresă de pe raza localităţii Leordeni, iar agentul economic în cauză a avut anterior un punct de lucru pe raza judeţului Ilfov, care în prezent nu mai funcţionează. La acest moment se desfăşoară verificări pentru stabilirea legalităţii funcţionării centrului în locaţia verificată, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun, în raport de competenţele ce revin fiecărei instituţii cu atribuţii de control”, mai anunţă IPJ Argeş.

Prefectura Argeş informează că a dispus o verificare în teren, după ce Inspectoratul de Poliţie Judeţean a anunţat vineri că a descoperit un centru de bătrâni la Leordeni, fără autorizaţie.

„În urma informaţiilor Poliţiei Argeş a fost dispusă o verificare la o locaţie din Leordeni unde exista suspiciunea că funcţionează un azil fără forme legale. Controlul a fost făcut de comisia formată din mai multe instituţii şi s-a confirmat faptul că 16 bătrâni erau adăpostiţi în imobilul descoperit de poliţişti. Clădirea are 4 camere şi, conform AJPIS, nu are toate condiţiile necesare îngrijirii persoanelor vârstnice. La acest moment nu are licenţă, însă proprietarul are depuse actele în acest sens”, au precizat reprezentanţii Prefecturii Argeş.

Conform sursei citate, bătrânii cazaţi aici sunt toţi din Bucureşti, au vârste peste 80 de ani şi cei mai mulţi dintre ei nu au familii care să îi preia.

„Administratorul i-a mutat în Argeş de la un azil din Ilfov şi a susţinut în timpul controlului că săptămâna viitoare îi va muta înapoi în locaţia ilfoveană în care sunt îndeplinite condiţiile”, se mai arată în informarea Prefecturii Argeş.

IPJ Argeş a anunţat că în acest caz s-a deschis un dosar penal.