Centrala nucleară din Zaporijie este oprită de o săptămână / Zelenski consideră…

sursa foto: Energoatom

Centrala nucleară din Zaporijie este oprită de o săptămână / Zelenski consideră situaţia „critică” / ”E o ameninţare pentru absolut toată lumea”

30 Sep

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marţi că centrala nucleară din Zaporijie, ocupată de forţele ruseşti, a fost deconectată de la reţeaua electrică ucraineană de şapte zile consecutiv, considerând situaţia „critică” şi potenţial periculoasă, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Situaţia este critică. Din cauza atacurilor ruseşti, centrala a fost deconectată de la alimentarea cu energie electrică şi de la reţea. Este alimentată cu curent prin generatoare diesel”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic.

„Ruşii sunt cei care împiedică prin atacurile lor repararea liniilor electrice care duc la centrală şi restabilirea securităţii de bază. Şi aceasta este o ameninţare pentru absolut toată lumea”, a adăugat el.

Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, declara luni Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), notează Reuters.

Centrala din sud-estul Ucrainei se află sub controlul Rusiei încă din primele săptămâni ale războiului, iar fiecare parte a acuzat-o în repetate rânduri pe cealaltă că bombardează centrala şi pune astfel în pericol siguranţa nucleară.

