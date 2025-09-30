Celebrul actor Arnold Schwarzenegger lansează un apel de la Vatican pentru combaterea poluării „care ucide copii”: Poluarea ucide şapte milioane de oameni. Hai să vorbim despre asta, nu despre creşterea nivelului mării sau despre topirea gheţii şi a gheţarilor

Actorul, politicianul şi activistul american Arnold Schwarzenegger a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la Vatican, că „poluarea ucide” copii şi adulţi şi a făcut apel la responsabilitate individuală şi pe plan local pentru a promova măsuri ce contribuie la combaterea acesteia, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

„Întrebaţi-vă, chiar aveţi nevoie de pantaloni fabricaţi în China? Chiar aveţi nevoie de un costum fabricat în Statele Unite? Chiar aveţi nevoie de ceva fabricat în Canada? Sau în America de Sud? Nu”, a spus fostul guvernator al Californiei în deschiderea, la Vatican, a Conferinţei internaţionale „Raising Hope for Climate Justice”, promovată de Mişcarea Laudato Si şi desfăşurată între 1 şi 3 octombrie în grădinile reşedinţei papale din Castel Gandolfo.

Celebrul actor din „Terminator” a subliniat că „poluarea ucide şapte milioane de oameni”. „Hai să vorbim despre asta, nu despre creşterea nivelului mării sau despre topirea gheţii şi a gheţarilor… Ucidem copii”, a denunţat el.

„De ce să n-o spunem simplu? Trebuie să eliminăm poluarea. Despre asta este vorba aici: eliminarea combustibililor fosili şi a poluării”, a subliniat el.

Pentru a realiza acest lucru, el a făcut apel la acţiuni pe plan individual şi din partea guvernelor locale şi a avertizat că, deşi Conferinţa ONU privind schimbările climatice (COP) „este grozavă pentru că reuneşte oamenii, nu vă aşteptaţi să apară soluţii”.

„Am fost la Paris, la COP21. Toate aceste ţări au semnat documentele. Au semnat şi au tot semnat, spunând: ‘Vrem să reducem poluarea cu 25%’. Au semnat, au sărbătorit şi au băut şampanie franţuzească. Acum descoperim că 70% nu şi-au ţinut promisiunea”, a afirmat Schwarzenegger.

Referindu-se la perioada petrecută ca guvernator al Californiei, el a explicat că „am învăţat să comunicăm” şi „să găsim o modalitate de a convinge oamenii”. „Am vorbit inimii şi a fost eficient”, a remarcat el.

„Pentru că ai nevoie de oameni care să te urmeze. Nu poţi adopta toate acele legi de mediu pe care le-am făcut fără sprijinul oamenilor”, a adăugat el, insistând să „nu mai vorbim despre schimbările climatice şi să începem să vorbim despre poluare”.

De asemenea, actorul a descris drept „foarte important” faptul că Biserica şi Vaticanul participă la „această mişcare de emancipare”, pe care a lăudat-o. „Au instalat panouri solare pe acoperişuri şi va fi primul stat sustenabil, cu emisii zero şi neutralitate a carbonului. Asta înseamnă acţiune”, a spus Schwarzenegger.

Anterior, cardinalul brazilian Jaime Spengler l-a numit pe Schwarzenegger „idolul tineretului nostru” şi a declarat că această „criză ecologică este şi o criză de încredere”. El a făcut apel la „decizii necesare pentru ca generaţiile viitoare să poată vedea rezultate mai bune” în cadrul viitoarei COP30, care va avea loc în Brazilia în noiembrie.

Castel Gandolfo, o localitate de lângă Roma, găzduieşte zilele următoare conferinţa internaţională „Raising Hope for Climate Justice” pentru a marca cea de-a 10-a aniversare a enciclicii „Laudato Si” a Papei Francisc.

Papa Leon al XIV-lea va deschide miercuri evenimentul, care va reuni lideri religioşi şi politici, dar şi personalităţi din lumea ştiinţei, pentru a promova noi angajamente în vederea combaterii crizei climatice. Ministrul brazilian al Mediului, Marina Silva, şi-a anunţat participarea.