Cel puțin un mort și patru răniți într-un bombardament rus asupra unei gări din oraşul Herson

sursa foto: Telegram Anton Gerașenko

Ce a scris pe Instagram fata aflată în baie, la etajul 7, care a supraviețuit miraculos bombardamentului rusesc din Dnipro: „Nu am cuvinte, nu am sentimente, simt doar un gol profund, mai sunt?/ Părinții fetei sunt prinși sub dărămături, iar iubitul a pierit în război în septembrie